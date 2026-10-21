En el dique José Ignacio de la Roza avanzan trabajos de refuncionalización del sistema de compuertas ubicado en el sector denominado puente Alto. La intervención apunta a recuperar las condiciones operativas de las 24 compuertas planas que permiten controlar las erogaciones del dique. La obra se desarrolla en el marco de COPRE, según el material difundido.

Las tareas están a cargo de las empresas Industria Metalúrgica Jaime e Indumet S.R.L., mientras que Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) tiene la inspección y el seguimiento de los trabajos. Esa distribución de roles ubica a la empresa estatal como responsable del control técnico de la ejecución. El objetivo es restablecer el funcionamiento del sistema que regula el paso del agua.

Intervención técnica Actualmente, las tareas se concentran en el mantenimiento de los sistemas de accionamiento de las compuertas, incluidos motores, cables de tracción y mecanismos de comando. La obra también contempla la reparación y adecuación de componentes de izaje, contrapesos y sistemas de lubricación. Con esas acciones se busca normalizar el funcionamiento de los mecanismos que permiten operar las compuertas.

Seguridad y energía En paralelo, se instala una nueva línea de alimentación eléctrica para abastecer los motores y sus sistemas de comando. Además, se renueva la iluminación del puente Alto con nuevas columnas y luminarias LED (diodos emisores de luz), para mejorar las condiciones de trabajo durante maniobras en horario vespertino y nocturno. El esquema incluye también la construcción e instalación de rejas sobre las aberturas por donde pasan los cables de accionamiento.

Próximas pruebas La intervención incorpora, además, un cerramiento en el extremo del puente, sobre la margen izquierda, para restringir el ingreso a la zona de obra desde la ribera. Una vez finalizadas las tareas de mantenimiento de los mecanismos de accionamiento, se realizarán pruebas para verificar el correcto funcionamiento de apertura y cierre de las compuertas. El plan forma parte de las acciones de mantenimiento y recuperación de la infraestructura hídrica provincial que se ejecutan bajo COPRE.