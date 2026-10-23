San Juan intensifica desde septiembre las tareas de prevención y saneamiento ambiental para reducir la población del mosquito transmisor del dengue. El operativo se despliega en los distintos departamentos ante la posibilidad de un brote durante la temporada de mayor proliferación del vector y en un contexto de mayor humedad.

Liliana Salvá, referente del Programa Provincial de Control de Vectores, explicó en diálogo con Radio Mil20 que la provincia registra presencia del mosquito Aedes, aunque no circulación viral. “Desde el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial se viene trabajando, iniciando como todos los años a partir de septiembre, con las tareas de prevención, de preparación para la posibilidad de un brote del virus dengue”, señaló. La funcionaria subrayó que la prevención depende de reducir los criaderos dentro y fuera de las viviendas.

La principal medida consiste en eliminar recipientes con agua estancada, donde el mosquito deposita sus huevos. Salvá sostuvo que “la prevención comienza en casa con la eliminación de los potenciales criaderos de mosquito Aedes”, y remarcó que se trata de un mosquito urbano y domiciliario. En esa línea, afirmó: “El dicho de que sin mosquito no hay dengue es verdad. En San Juan tenemos que tratar de tener bajas poblaciones de mosquito”.

Descacharreo y saneamiento

Las acciones incluyen operativos coordinados con los municipios para limpieza, desmalezado y retiro de objetos en desuso que pueden transformarse en criaderos. Según Salvá, varios departamentos ya organizaron cronogramas de descacharreo y avisaron a los vecinos los días y horarios en que pasarán los camiones. También pidió revisar patios, jardines, canaletas, desagües de aire acondicionado y techos, además de mantener libres las acequias para asegurar el escurrimiento del agua.

La advertencia cobra relevancia ante las lluvias y la persistencia de la humedad, porque el agua acumulada tarda más en evaporarse y permanece disponible para la reproducción del mosquito. Salvá explicó que los días nublados y las lloviznas favorecen que los recipientes con agua sigan llenos durante más tiempo. En ese marco, insistió en que la colaboración vecinal es determinante para reducir la cantidad de ejemplares y limitar el riesgo de transmisión de la enfermedad.

Presencia provincial

Consultada sobre la distribución del vector, la referente indicó que el Aedes está presente en casi toda la provincia. “Todos los departamentos de la provincia tienen la presencia del mosquito. Se ha adaptado ya a la provincia, excepto en el departamento de Calingasta e Iglesia, que no los tenemos todavía registrados”, explicó. También señaló que el Gran San Juan concentra condiciones urbanas que exigen mayor atención, mientras que en zonas rurales y descampadas pueden aparecer otras especies de mosquitos asociadas a la humedad y al agua acumulada.