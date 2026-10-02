La Universidad Nacional de San Juan cerró la inscripción para la primera cohorte de Medicina. El proceso sigue con evaluaciones virtuales y una instancia presencial en febrero.

La Universidad Nacional de San Juan confirmó que 2.621 personas se inscribieron para competir por las 50 vacantes de la primera cohorte de la carrera de Medicina, una relación de más de 52 aspirantes por cada lugar. La cifra dimensiona la demanda inicial de una oferta académica que todavía no comenzó a dictarse en la provincia.

El número final quedó por debajo de la estimación inicial, que hablaba de unos 5.000 interesados en función de la demanda observada en otras carreras del área de salud. Aun así, el volumen de inscriptos confirma que la propuesta universitaria tendrá una selección exigente desde su primer ingreso y que el cupo disponible resulta acotado frente a la demanda registrada.

A los pocos días de abierta la inscripción general ya se habían anotado más de 1.000 personas. El plazo original vencía el 25 de septiembre, pero la UNSJ lo extendió hasta el martes 29 ante la cantidad de postulantes, lo que terminó por consolidar el total informado. Ese dato anticipa la magnitud del proceso de admisión que deberá administrar la universidad en los próximos meses.

Etapa de selección

Durante octubre y noviembre, los aspirantes deberán completar una instancia virtual y asincrónica, es decir, sin horario fijo, con contenidos disponibles en la plataforma de la universidad. Esa fase incluye tres evaluaciones y funcionará como primer filtro para ordenar el universo de postulantes.

Quienes aprueben pasarán en febrero a una instancia presencial, en la que se evaluarán conocimientos de razonamiento matemático, Biología y Salud, y Salud y Sociedad. De ese proceso saldrán los 50 estudiantes de la primera cohorte regular, además de los cupos específicos definidos por la universidad para quienes cumplan los requisitos correspondientes.

Inicio previsto

La carrera tendrá una duración de seis años, será presencial y utilizará hospitales y centros del sistema público de salud para las prácticas. Por esa razón, la UNSJ y el sistema sanitario provincial deberán coordinar los espacios de formación a medida que avancen las cohortes. La universidad prevé comenzar el dictado de clases en marzo de 2027.