Obras Sanitarias interviene una acometida domiciliaria en Rawson y restringirá la circulación durante la jornada. La empresa informó desvíos y canales de consulta para usuarios.

Durante este miércoles 21 de octubre, el área de Cloacas de Obras Sanitarias realizará tareas de arreglo en una acometida domiciliaria en la intersección de Avenida España y Doctor Ortega, en Rawson.

Como consecuencia de esos trabajos, la circulación vehicular permanecerá restringida de manera parcial en el lateral sur del cruce por el término de un día. La medida alcanza a un punto de tránsito habitual del departamento y responde a una intervención operativa sobre la red cloacal.

Señalización y desvíos Según indicó la entidad en el comunicado de prensa N° 269/2026, el sector contará con la señalización correspondiente y con cartelería informativa para orientar a los conductores hacia vías de desvío opcionales si fuera necesario. La comunicación oficial no precisó mayores detalles sobre el alcance técnico de la reparación ni sobre eventuales afectaciones adicionales al servicio.

Ante dudas o inquietudes vinculadas con la prestación, los usuarios pueden comunicarse con la empresa por WhatsApp al 264 506 4444 o a través de la línea gratuita 0800-222-6773. Esos canales quedaron habilitados para consultas durante el desarrollo de la obra.

La intervención se mantendrá a lo largo de la jornada y el estado de la circulación dependerá de la evolución de los trabajos en ese tramo de Rawson. La empresa no informó un horario exacto de finalización más allá del plazo de un día consignado en el parte oficial.