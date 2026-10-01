El municipio inició el trabajo territorial con UNICEF para hacer un diagnóstico local sobre niñez y adolescencia. La iniciativa ya alcanza a 250 municipios de 12 provincias.

Rawson comenzó a trabajar en la iniciativa MUNA, sigla de Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia, impulsada por UNICEF para acompañar a los gobiernos locales en el fortalecimiento de sus políticas destinadas a chicos y adolescentes. El proceso apunta a que los derechos de niños, niñas y adolescentes ocupen un lugar central en la agenda municipal. En esta etapa inicial, el trabajo se concentra en un autodiagnóstico sobre la situación local.

Desde UNICEF explicaron que el programa organiza el trabajo en distintas fases y que la primera consiste en relevar la realidad de la niñez y la adolescencia en cada municipio. Ese diagnóstico permite identificar las principales problemáticas a abordar y definir prioridades de intervención. La organización internacional acompaña luego con capacitaciones y asistencia técnica para reforzar las políticas públicas y las capacidades de los equipos locales.

Alcance nacional La iniciativa comenzó entre 2021 y 2022 en distintos municipios del país y, según la información difundida, actualmente alcanza a 250 municipios de 12 provincias. En San Juan se implementa desde este año y Rawson integra el grupo de cinco municipios que forman parte de esta primera etapa provincial. Ese dato ubica al departamento dentro de una estrategia de trabajo que no se limita al relevamiento, sino que busca ordenar políticas ya existentes.

Trabajo territorial Desde el municipio señalaron que la primera reunión permitió iniciar el trabajo con equipos interdisciplinarios en territorio. El objetivo es que el diagnóstico se traduzca después en acciones concretas, nuevas capacidades, métodos y procedimientos. También se prevé coordinar y unificar los distintos programas que ya se desarrollan en el departamento, para evitar superposiciones y mejorar la gestión local.

La experiencia queda ahora en una fase de definición de prioridades y de construcción de herramientas de seguimiento. El próximo paso será convertir el autodiagnóstico en líneas de acción, con acompañamiento técnico de UNICEF y participación de los equipos municipales. En ese recorrido se definirá qué áreas requieren intervención inmediata y cómo se articularán con los programas ya vigentes en Rawson.