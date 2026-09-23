La actividad será el 2 y 3 de octubre de 2026 en La Superiora. Tendrá espacios temáticos, concursos y presentaciones de autores.

La Municipalidad de Rawson anunció la realización de la 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, que se hará el 2 y 3 de octubre de 2026 en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, con entrada libre y gratuita. La edición llevará el lema “El Futuro se Escribe en Comunidad” y se extenderá de 8 a 22 horas, con shows programados de 20 a 00 horas.

La propuesta se presenta como una ampliación de las 16 ediciones anteriores y sumará espacios vinculados con libros, educación, pensamiento, arte, innovación, tecnología, producción, emprendedurismo y participación ciudadana. Según la información oficial difundida por el municipio, la feria buscará articular actividades culturales con instancias de formación, intercambio y desarrollo productivo. Esa combinación la diferencia de un encuentro estrictamente editorial y la ubica también como una plataforma institucional y comunitaria.

Espacios temáticos

Entre las novedades, la organización definió áreas específicas para distintos públicos y objetivos. El Espacio Sentir Nacional estará orientado a debates sobre la Argentina desde la cultura, con participación de escritores, intelectuales, historiadores, científicos, artistas, trabajadores, referentes sociales, universidades y juventudes. El Espacio Futura se enfocará en educación, innovación, oferta educativa, capacitación, empleo, emprendedurismo, ciencia y tecnología. El Espacio Forum reunirá a empresas, cámaras empresariales, universidades, organismos públicos y emprendedores en torno a producción, innovación y desarrollo.

También habrá un Espacio Comunidad para organizaciones sociales, instituciones educativas, clubes, bibliotecas populares, centros culturales, colectividades, cooperativas y organismos públicos. El Espacio Editorial y Literario mantendrá al libro como eje central, con editoriales, librerías, autores, ilustradores, bibliotecas, gestores culturales y lectores. A eso se sumarán el Espacio de las Infancias, con actividades de juego, lectura, arte, ciencia e imaginación, y un Espacio Streaming y Medios Digitales para transmisiones, entrevistas, podcast, microdocumentales y producción audiovisual.

Concursos y participación

La feria incorporará concursos para distintos niveles educativos. Para Nivel Inicial se anunció “Maqueta Educación Vial”; para Nivel Primario, “Proyecto sobre Medio Ambiente”; para Nivel Secundario, “Construir Memoria”; para Capacitación Laboral, “Emprender en Economía Circular”; para Escuelas de Adultos, “Raíces de Rawson: Historias que Construyen Comunidad”; y para estudiantes de 5° año del secundario, el “Desafío del Conocimiento”, con preguntas sobre historia, cultura, literatura y cultura general de Rawson.

Las bases, condiciones e inscripciones están disponibles en la web oficial www.municipioderawson.gob.ar/ferialibro, y también se informó el teléfono 2644816231 para consultas. La organización sostuvo que la programación apunta a vincular educación, memoria, cultura popular y producción, con participación de estudiantes, docentes, universidades, instituciones, emprendedores, empresas y organizaciones sociales. Esa agenda ocupará dos jornadas completas en La Superiora, con una oferta extendida durante todo el día.

Invitados y presentaciones

Entre los invitados figuran Santiago Liaudat, con la disertación “Leer a León XIV – Magnifica Humanitas”; Mario Breuer, con la presentación de “Rec & Roll”; Nahuel Sosa y Pablo Bercovich, con “Planificación o dependencia. El desarrollo nacional, de la calle al Palacio”; y Matías Kulfas, con “Producir en la nueva globalización”. También participarán Felicitas Bonavitta, con “La Casta”; Mariano Ciafardini y Marcelo Rodríguez, con dos presentaciones sobre China; y Alexia Massholder, junto a Marcelo Rodríguez, en una charla sobre cultura popular y la figura de Mercedes Sosa.

La feria sumará además una instancia gastronómica con foodtrucks y un espacio para emprendedores vinculados al libro, la creatividad y la producción cultural. Con esa estructura, el evento de Rawson quedará concentrado en dos días, pero con contenidos pensados para trascender la agenda inmediata a través de producción audiovisual, actividades educativas y materiales de difusión. El próximo hito será la apertura formal de la programación el 2 de octubre de 2026.