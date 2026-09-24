El encuentro se desarrollará el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el Complejo La Superiora, con entrada libre y gratuita y diez espacios temáticos. Participarán más de 30 expositores editoriales, 40 escritores sanjuaninos y disertantes nacionales invitados.

La Municipalidad de Rawson ultima los preparativos para la 17ª edición de la Feria de la Cultura Popular y el Libro, que se desarrollará el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el Complejo La Superiora. El secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chirino, confirmó en diálogo radial que el encuentro funcionará de 8 a 24 horas con entrada libre y gratuita, bajo el lema "El futuro se hace en comunidad". El predio contará con diez áreas diseñadas para distintas expresiones culturales.

Autoridades confirmadas

Uno de los puntos destacados será el espacio del pensamiento nacional, que ofrecerá disertaciones sobre la actualidad del país a partir de las 17 o 18 horas, según indicó Chirino. Entre las visitas confirmadas figuran el exministro de Producción Matías Kulfas, el procurador general de Buenos Aires y Mario Breuer, productor vinculado a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y al Indio Solari.

Espacio literario y editorial

El sector literario y editorial reunirá a más de 30 expositores con promociones en títulos locales y nacionales, además de la participación de más de 40 escritores sanjuaninos que presentarán sus obras. También formarán parte del evento la editorial universitaria y el Fondo de Cultura de la Legislatura provincial, junto a autores de San Juan Escribe y 25 bibliotecas populares de distintos puntos de la provincia, dispuestas en el área externa.

Actividades para jóvenes

La feria incluirá además el Espacio Futura, orientado a la oferta educativa y la formación laboral, y una carpa juvenil que abordará el cruce entre la palabra y la tecnología, con transmisión en vivo por streaming a cargo de jóvenes raucinos. En la zona exterior habrá puestos de artesanos, un patio de comidas con food trucks y un escenario mayor para los espectáculos de cierre.

Participación educativa

La comunidad educativa tendrá una participación central, en particular durante la jornada del viernes, con una resolución del Ministerio de Educación que habilita la asistencia de alumnos y docentes. "Las escuelas siempre están en el corazón de la feria", sostuvo Chirino, quien explicó que se organizaron cuatro concursos con trivias y propuestas artísticas, con inscripciones gestionadas a través del asistente virtual municipal.

Datos a seguir: la feria funcionará el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 8 a 24 horas en el Complejo La Superiora, con entrada libre y gratuita. Las autoridades municipales recomendaron acudir con antelación a las charlas principales, dado que los salones tienen capacidad limitada, según informó Chirino.