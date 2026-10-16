La actividad será el sábado 17 de octubre en Villa Krause y combinará festejo por el Día de la Madre con concientización sobre cáncer de mama.

La Municipalidad de Rawson, junto a la Cámara de Comercio del Interior de San Juan, realizará el sábado 17 de octubre una jornada en Villa Krause que reunirá actividades recreativas, comerciales y de concientización. La propuesta se enmarca en el programa municipal “Comprá en Rawson” y tendrá como eje el corredor de Boulevard Sarmiento, con un corte de tránsito entre Avenida España y calle Santa Rosa.

La convocatoria se presenta como un encuentro por el Día de la Madre, pero también incorpora información sobre prevención y detección temprana del cáncer de mama. Según el municipio, la iniciativa busca promover controles médicos periódicos, consultas oportunas y estudios preventivos de acuerdo con la edad y los antecedentes personales. El objetivo institucional es combinar el movimiento comercial con un mensaje de salud pública dirigido a las mujeres y sus familias.

Agenda de actividades

La programación prevé el inicio de la jornada a las 17 y un punto de encuentro a las 17:30 en Boulevard Sarmiento y España. Entre las actividades anunciadas figuran una zumbatón, kermés, espectáculos artísticos en vivo, premios, sorteos y otras propuestas para el público familiar. El lema elegido para la convocatoria es “Un encuentro para celebrar a mamá y cuidarnos”.

Impacto comercial

La organización planteó además horarios especiales para el sector comercial de Rawson. El viernes 16 de octubre, los locales atenderán en sus horarios habituales; el sábado 17, extenderán la atención una hora más de lo normal; y el domingo 18 de octubre, día de la celebración, abrirán durante media jornada. La medida apunta a facilitar las compras de regalos y a sostener la actividad de los comercios del departamento en una de las fechas de mayor movimiento del calendario minorista.

Desde la Municipalidad señalaron que la propuesta busca fortalecer a Villa Krause como uno de los principales polos comerciales de San Juan y, al mismo tiempo, instalar una jornada de sensibilización sobre el cáncer de mama. En ese marco, la consigna oficial será “¡Juntas en comunidad, prevenimos y nos cuidamos!”. La actividad se desarrollará sobre el paseo peatonal previsto para ese día y quedará sujeta al operativo de tránsito dispuesto en el área céntrica del departamento.