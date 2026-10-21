La Municipalidad de Rawson puso en marcha el programa Rawson Preparado ante la posibilidad de lluvias intensas y otras complicaciones asociadas al fenómeno climático del “Súper Niño”. La iniciativa apunta a facilitar la preparación de los vecinos frente a emergencias, con acuerdos comerciales, opciones de financiación y un registro de trabajadores especializados en reparación de techos. Según el secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, el relevamiento municipal detectó unas 10.000 viviendas con techos vulnerables.

En diálogo con Radio Mil20, Chirino sostuvo que la propuesta forma parte de las acciones preventivas que el municipio desarrolla junto con el Gobierno provincial y otros organismos. El funcionario señaló que el objetivo es reducir los riesgos vinculados con posibles anegamientos y con la fragilidad de las viviendas en distintos sectores del departamento. En ese marco, afirmó que la magnitud del problema vuelve inviable una cobertura estatal directa para cada caso.

Acuerdo con ferreterías

Uno de los ejes del programa es el convenio alcanzado con la Asociación de Ferreteros de San Juan, que sumó 21 comercios de Rawson. Chirino explicó que esos locales ofrecen alternativas para la compra de materiales destinados a mejorar las condiciones de los techos. Entre los beneficios figuran cuotas sin interés, descuentos por pago contado y, en algunos casos, traslado de materiales sin costo.

El secretario de Gobierno indicó además que el municipio ofrecerá asesoramiento para definir qué solución resulta más adecuada según el estado de cada vivienda. Las ferreterías adheridas pueden consultarse en el sitio web municipal y a través de LITO, la herramienta mencionada por el funcionario. Chirino remarcó que el esquema busca sostener la disponibilidad de insumos en un contexto económico complejo para el comercio y para las familias que deben encarar reparaciones.

Registro de techistas y talleres

El programa también incorpora un registro de más de 40 techistas de Rawson, debidamente inscriptos, varios de ellos formados en cursos de capacitación laboral del departamento. La intención oficial es que los vecinos puedan acceder a esos servicios antes de que se presenten condiciones climáticas adversas. Chirino agregó que durante esta semana comenzarán talleres en los sectores más vulnerables, con técnicos especializados, personal de Protección Civil y electricistas.

Esas actividades incluirán recomendaciones para acondicionar viviendas, actuar ante emergencias y prevenir accidentes eléctricos. El funcionario también mencionó que el municipio cuenta con un mapa de riesgo actualizado, elaborado con información de distintas áreas y datos georreferenciados. Entre los sectores identificados aparecen Villa San Damián, Villa Hipódromo y zonas próximas a calle 5, además de áreas cercanas al inicio del arroyo de Agua Negra.

Obras y mapa de riesgo

En paralelo, la Municipalidad de Rawson trabaja con el Gobierno provincial en obras para mejorar el escurrimiento del agua, especialmente en la zona de calle Chacabuco y en el sector oeste, entre el río y el límite departamental. A esas tareas se suman trabajos de limpieza y profundización de canales, además de intervenciones urbanas orientadas a favorecer el drenaje. Chirino vinculó estas acciones con la necesidad de anticiparse a una eventual crecida de agua proveniente de la cordillera.

La estimación de 10.000 viviendas con problemas de vulnerabilidad en los techos surge, según el funcionario, de un diagnóstico que cruza datos de áreas sociales, servicios municipales y canales de atención al vecino. El municipio sostiene que ese relevamiento se actualiza de manera permanente para ajustar el mapa de necesidades. Como cierre operativo, Chirino confirmó que los talleres comenzarán esta semana en los sectores de mayor riesgo y que el seguimiento de obras y relevamientos seguirá en coordinación con la provincia.