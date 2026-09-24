Protección Civil trabaja este jueves en distintos sectores de Médano de Oro. El municipio pidió no encender fuego por el riesgo de propagación.

La Municipalidad de Rawson, a través del área de Protección Civil, desarrolla este jueves un operativo en distintos sectores de Médano de Oro por focos de incendio registrados durante la jornada. La intervención se produce en el marco de la alerta por viento Zonda que afecta a la provincia de San Juan.

Según informó el municipio, las ráfagas intensas y la presencia de vegetación y pastizales secos favorecen la propagación de las llamas. Por ese motivo, los equipos permanecen desplegados en la zona para controlar los focos detectados y evitar que el fuego avance hacia viviendas, establecimientos productivos y áreas agrícolas.

Medidas de prevención







La administración departamental pidió no encender fuego “bajo ninguna circunstancia”, en especial en inmediaciones de zonas agrícolas, terrenos con pastizales, descampados o sectores con vegetación seca. También recomendó no realizar quemas de residuos, restos de poda, hojas, ramas o pastizales, ya que una fogata que parezca controlada puede derivar en un incendio de mayor magnitud ante la presencia del viento Zonda.

Además, la Municipalidad de Rawson difundió una serie de medidas preventivas para toda la jornada: prestar atención al entorno ante cables caídos, ramas u objetos sueltos; cerrar y asegurar puertas y ventanas; circular con precaución y con luces bajas encendidas; y no detenerse debajo de árboles ni de elementos sujetos a edificios, como carteles, marquesinas o toldos. También sugirió tener linternas cargadas a disposición.

Canales de contacto

Ante cortes de alumbrado público y asistencia municipal, el número informado es 2645702020, mediante asistente virtual por WhatsApp. Para falta de suministro de energía eléctrica domiciliaria, la empresa Naturgy habilitó el 0800-666-3637. En emergencias, los vecinos pueden comunicarse con 911 o 103. Los equipos de Protección Civil continuarán monitoreando los distintos sectores del departamento mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.