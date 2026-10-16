La Municipalidad realizó un emotivo acto en Plaza Centenario, donde distinguió a 16 agentes que accedieron al beneficio jubilatorio. El intendente Carlos Munisaga destacó el compromiso de los trabajadores, la recuperación de derechos laborales y su papel fundamental en la transformación del departamento.

La Municipalidad de Rawson llevó adelante un emotivo acto institucional en Plaza Centenario, en conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebra cada 18 de octubre. La ceremonia, organizada por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección de Personal, tuvo como objetivo reconocer el esfuerzo, la dedicación y la vocación de servicio de quienes diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de los vecinos del departamento.





La jornada estuvo encabezada por el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Coronado; el secretario de Hacienda y Finanzas, Rubén Rueda; la secretaria de Desarrollo Humano Integral, Graciela Yáñez; el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino; el director de Recursos Humanos, Eddi Ballester; concejales, funcionarios municipales y trabajadores de las distintas dependencias.





El acto comenzó con el tradicional izamiento de las banderas Nacional, Provincial y Departamental, ceremonia de la que participaron autoridades y empleados municipales, incluidos agentes que accedieron al beneficio jubilatorio. Posteriormente, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, en un momento de profundo respeto y sentimiento patriótico.





La ceremonia también contó con un espacio de reflexión y bendición a cargo del padre Jorge Luis Carracosa, de la Parroquia Nuestra Señora de Andacollo, y del pastor Ángel Carrizo, de la Iglesia Viña del Señor, quienes compartieron mensajes de reconocimiento, gratitud y acompañamiento a los trabajadores municipales y sus familias.





Durante su discurso, el intendente Carlos Munisaga puso en valor el papel fundamental de los empleados municipales en el funcionamiento del Estado local y en la concreción de las políticas públicas que llegan diariamente a los vecinos.





"Ninguna de las políticas que impulsamos desde el municipio podría ser posible sin nuestros empleados municipales, que son quienes las hacen realidad. A quienes nos toca la conducción política nos corresponde decidir, dirigir y organizar, pero nada de eso tendría sentido sin el compromiso de los trabajadores que están todos los días en contacto con nuestros vecinos, atendiendo sus necesidades y llevando adelante los servicios, las obras y cada una de las acciones que transforman Rawson", expresó Munisaga.





En otro tramo de su intervención, el jefe comunal recordó el escenario de conflictividad laboral que atravesaba el municipio y destacó las decisiones adoptadas durante su gestión para reconstruir el vínculo con los trabajadores, recuperar derechos y fortalecer la carrera administrativa. "Cuando asumimos nos encontramos con una relación entre el municipio y sus trabajadores marcada por la conflictividad, las disputas y los reclamos permanentes. Por eso, uno de nuestros principales objetivos fue restablecer esa relación, reconocer derechos que habían sido relegados, avanzar en una remuneración justa y recuperar la carrera administrativa. Entendimos que dignificar al empleado municipal también significaba mejorar la calidad de los servicios que brindamos a nuestra comunidad", sostuvo el intendente.





Finalmente, Munisaga resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Concejo Deliberante y los agentes municipales, reafirmando su compromiso de sostener el diálogo y continuar fortaleciendo las condiciones laborales.





"Hoy estamos demostrando que cuando existe una verdadera unión entre quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y quienes trabajan diariamente por el departamento, los resultados llegan a la comunidad. Queremos un municipio presente, que haga, que resuelva y que acompañe a sus vecinos. Ese camino solamente es posible con trabajadores comprometidos, con derechos reconocidos y con una gestión que valore su esfuerzo. Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos, siempre con diálogo, respeto y justicia para nuestros empleados municipales", concluyó Munisaga.





Por su parte, el secretario de Hacienda y Finanzas, Rubén Rueda, destacó el compromiso de los agentes de las distintas áreas municipales y agradeció especialmente a quienes comienzan una nueva etapa tras acceder a la jubilación.





"Detrás de cada servicio que llega a un vecino, de cada obra que se concreta en el departamento y de cada trámite administrativo, hay personas que hacen posible que todo funcione. Esas personas son nuestros trabajadores municipales, un gran equipo que todos los días pone su esfuerzo para responder a las necesidades de la comunidad. Los invitamos a seguir trabajando con esa vocación de servicio y ese amor por lo que hacen, y queremos agradecer de corazón a quienes hoy comienzan una nueva etapa de sus vidas después de tantos años de compromiso con Rawson", manifestó Rueda.





En el marco de la ceremonia, se entregaron distinciones a 16 agentes municipales que accedieron al beneficio jubilatorio, en reconocimiento a sus trayectorias y al aporte realizado durante sus años de trabajo al servicio del departamento.





Los trabajadores homenajeados fueron: Miguel Samuel Castro, José Mario Espina, Jorge Luis Flores, Mario Ángel González, Elena Beatriz Gutiérrez, Raúl Reinaldo Llorca, Segundo Mallea, Daniel Metola, Leonor Estefanía Montaña, Víctor Hugo Oyola, César Osvaldo Páez, Nelson Hugo Vega, Graciela Ester Villafañe, Edgardo Julio Villarreal, César Adrián Villavicencio y María Eugenia Zato.





Cada uno de ellos recibió el reconocimiento institucional como muestra de gratitud por su trayectoria, su responsabilidad y su contribución al desarrollo del municipio. La entrega representó también un momento de encuentro entre compañeros de trabajo, autoridades y familiares, poniendo en valor los vínculos construidos a lo largo de tantos años de servicio.





La celebración reafirmó el compromiso de la gestión municipal con la valorización del empleo público, el fortalecimiento de los derechos laborales y el reconocimiento de quienes, desde distintas funciones, contribuyen diariamente al crecimiento de Rawson.





De esta manera, el municipio rindió homenaje tanto a quienes continúan desempeñando sus tareas como a aquellos que comienzan una nueva etapa, destacando que detrás de cada servicio, cada obra y cada política pública existe el esfuerzo de

trabajadores comprometidos con su comunidad.