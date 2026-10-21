La Municipalidad de Rawson inscribe para una capacitación gratuita en producción audiovisual y transmisiones en vivo. Comienza el 27 de octubre y tendrá ocho clases presenciales.

La Municipalidad de Rawson abrió la inscripción para el Curso de Operador de Streaming, una propuesta gratuita de formación en producción audiovisual y transmisiones en vivo. La capacitación comenzará el martes 27 de octubre y tendrá una duración de ocho clases, con cupos limitados.

La iniciativa se dicta a través de la Academia de Streaming de Rawson y está orientada a quienes deseen adquirir conocimientos y habilidades para realizar producciones audiovisuales y transmisiones en vivo. Según la comunicación oficial, el objetivo es acercar herramientas tecnológicas y promover la capacitación vinculada a las nuevas tendencias de la comunicación digital.

Contenidos y modalidad

Durante el cursado, los asistentes aprenderán configuración de cámaras y equipos de transmisión, uso de los programas OBS Studio y vMix, realización en vivo y mezcla de video, audio y gráficos. La propuesta incluye prácticas presenciales de producción para aplicar los contenidos en un entorno de trabajo similar al de una transmisión en vivo.

La Municipalidad señaló que el espacio busca acercar a los vecinos herramientas para desenvolverse en un sector que ganó presencia en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales. En ese marco, la formación apunta a quienes tengan interés en la comunicación, la creación de contenidos digitales y la producción audiovisual.

Inscripción y sede

Las clases se dictarán los martes y jueves a las 18, en el Centro de Convenciones Libertadores de América, ubicado en Boulevard Sarmiento 524 Oeste, en Villa Krause. La inscripción puede realizarse de manera online en el sitio oficial del municipio o a través del asistente virtual Lito, por WhatsApp al 264 570 2020.

La capacitación será totalmente gratuita y los cupos son limitados, por lo que el municipio recomendó inscribirse con anticipación. La propuesta se suma a otras instancias de formación municipal orientadas a ampliar oportunidades de aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades en el departamento.