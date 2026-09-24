Protección Civil advirtió por un Zonda intenso en la provincia. En Rawson, Bomberos trabajó sobre focos de pasturas y áreas cercanas a viviendas.

El viento Zonda avanzó este viernes sobre San Juan y ya generó focos de incendio en el departamento Rawson, especialmente en la zona del Médano de Oro. En el lugar trabajaron Bomberos y personal de la Dirección de Protección Civil para contener las llamas y evitar su propagación. La situación obligó a reforzar la vigilancia sobre viviendas y sectores de campo cercanos.

Alerta operativa

El director interino de Protección Civil, Diego Morales, explicó a TELESOL que la jornada comenzó con intensidad y que ya había áreas afectadas por el fuego. “Hasta el momento son solo pasturas y se tratan de apagar para que no se extiendan más”, indicó. También señaló que se puso en alerta a los municipios, a Bomberos voluntarios y a la Policía, que suelen autoconvocarse cuando se registra este fenómeno.

Morales precisó que, hacia el inicio de la siesta, las ráfagas rondaban los 70 kilómetros por hora y anticipó que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Según su previsión, luego el Zonda tendería a calmarse, aunque no estaba prevista la llegada de un frente fuerte desde el sector sur. El dato es relevante porque el aumento de la velocidad del viento eleva el riesgo de expansión de focos ígneos en zonas secas.

Intervención en Rawson

Desde el Médano de Oro, TELESOL constató llamas intensas y ráfagas fuertes en zonas de Ramón Franco, entre calles 4 y 5. Los focos quedaron controlados, por ahora, por Bomberos y Protección Civil, aunque en el lugar se registraron momentos de tensión. La prioridad operativa fue impedir que el fuego alcanzara viviendas o personas.

El coordinador de Protección Civil de Rawson, Ricardo Bogni, explicó que se realizaron abordajes sobre una vivienda y un campo de un loteo. “Pero todo controlable”, afirmó. También sostuvo: “Debido al rápido accionar logramos contener el fuego antes de que tome la vivienda”.

Las autoridades insistieron en que no se debe prender fuego en estas condiciones porque su control demanda un trabajo mayor y multiplica el riesgo de expansión. El seguimiento de la jornada quedó centrado en la evolución del Zonda y en la posibilidad de nuevos focos en sectores con vegetación seca.