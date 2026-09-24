El SMN prevé una jornada ventosa en San Juan, con máxima de 35°C y viento del oeste. Por la noche, la temperatura bajaría a 25°C.

San Juan tendrá este jueves 24 de septiembre una jornada marcada por el viento y el ascenso de la temperatura, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La mínima prevista es de 11°C y, con el correr de las horas, la temperatura subiría hasta una máxima de 35°C. Ese comportamiento se dará en un escenario de viento persistente durante toda la jornada, de acuerdo con el organismo oficial.

Ráfagas intensas El SMN indicó que el viento soplará desde el sector oeste y que durante la tarde podría alcanzar velocidades de hasta 78 kilómetros por hora. Esa intensidad puede afectar la circulación en rutas y calles, por lo que el dato relevante para la actividad diaria será la persistencia del fenómeno a lo largo del día.

Hacia la noche, el pronóstico anticipa un descenso de la temperatura hasta valores cercanos a los 25°C. El cambio térmico cerrará una jornada con amplitud térmica alta y condiciones de viento sostenido, dos variables que suelen incidir en la movilidad y en las tareas al aire libre.