La Dirección provincial participó del 2° Congreso Regional de Prevención Sísmica en Chepes. La actividad reunió a organismos de seguridad, salud y emergencias de la región.

La Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, participó del 2° Congreso Regional de Prevención Sísmica “Del Conocimiento a la Acción”, realizado en Chepes, La Rioja. En la última jornada, el equipo brindó una disertación abierta al público con el objetivo de aportar conocimientos y herramientas para mejorar la preparación ante emergencias sísmicas.

La intervención sanjuanina se inscribió en un encuentro de tres jornadas que reunió a especialistas del INPRES, profesionales del área de Emergencias Socioambientales, integrantes del Servicio de Emergencias 107 y del Ejército Argentino. También participaron equipos de emergencias, rescate y socorrismo, representantes de Defensa Civil y personal de la Secretaría de Salud Municipal, según la información difundida por la propia organización del congreso.

Intercambio técnico La participación de Protección Civil de San Juan permitió poner en común conocimientos vinculados con la prevención sísmica y la organización de la respuesta ante situaciones de emergencia. Ese tipo de instancias busca fortalecer las capacidades de los organismos que intervienen en la protección de la comunidad y en la coordinación operativa ante eventos de este tipo.

El congreso estuvo destinado a fuerzas de seguridad, equipos de salud, personal de primera respuesta, docentes y público en general. Las propuestas de capacitación apuntaron a mejorar la preparación individual y colectiva frente a emergencias sísmicas, en una región donde la formación técnica resulta un componente central de la respuesta institucional.

Capacitación vigente La Dirección de Protección Civil señaló que continúa promoviendo la prevención y la formación como herramientas para reducir riesgos y actuar de manera coordinada ante una emergencia. En ese marco, destacó la capacitación de los efectivos que integran el organismo, mientras los espacios de intercambio regional quedan como antecedente para futuras instancias de entrenamiento y articulación interinstitucional.