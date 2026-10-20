La herramienta apunta a vincular Pymex con profesionales de Comercio Internacional y áreas afines. El Gobierno provincial la orientó a exportaciones, importaciones y demandas del sector minero.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación puso a disposición de las Pymex sanjuaninas una Bolsa de Trabajo Profesional de Comercio Internacional, a través de la Dirección de Comercio Exterior. La iniciativa está dirigida a empresas con potencial exportador y a firmas vinculadas al desarrollo minero que requieran asistencia en exportaciones e importaciones. Según la cartera, el objetivo es conectar de manera directa a empleadores con profesionales y licenciados en Comercio Internacional, Comercio Exterior y áreas afines.

Alcance operativo

La plataforma busca centralizar el acceso a talento humano calificado para tareas de internacionalización y gestión operativa. Entre los perfiles mencionados por el ministerio figuran diseño y ejecución de planes de exportación, logística internacional, regímenes aduaneros, estudios de mercado, identificación de oportunidades de negocio y gestión de regulaciones y certificaciones internacionales. En ese esquema, el Gobierno provincial plantea que las firmas cuenten con personal idóneo para expandir mercados o consolidar cadenas de valor con inserción externa.

Contexto económico

La presentación se inscribe en un escenario que la propia cartera describe como de fuertes inversiones en la provincia de San Juan. En ese marco, la internacionalización de productos locales y los requerimientos logísticos y operativos de la minería demandan conocimientos técnicos específicos, según la comunicación oficial. La herramienta se ofrece como un canal gratuito para que las empresas identifiquen perfiles profesionales sin intermediación adicional.

Articulación público-privada

La gestión del gobernador Marcelo Orrego enmarca esta medida en la articulación entre el sector público y el privado, el fomento del empleo calificado y el posicionamiento de la producción local en mercados externos. La iniciativa no fue presentada como un programa de subsidios ni como una línea de financiamiento, sino como un dispositivo de vinculación laboral especializado. En términos prácticos, apunta a cubrir vacantes y búsquedas concretas vinculadas al comercio exterior.

Las empresas interesadas en registrar búsquedas laborales y los profesionales que deseen postularse pueden coordinar su participación con las oficinas de la Dirección de Comercio Exterior. La dependencia informó los teléfonos 4306424, 25, 26 y 27, además del correo [email protected]. Ese canal queda como vía de contacto para las búsquedas que se abran en adelante.