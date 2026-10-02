El Ministerio de Salud de San Juan difundió una guía para diagnóstico, tratamiento y seguimiento. La capacitación se realizó en el Hospital Marcial Quiroga.

El Ministerio de Salud de San Juan, a través del Programa Sanjuanino de Diabetes (PRO.SA.DIA), presentó la segunda edición del manual destinado al manejo de la Diabetes Gestacional. La actividad se realizó el martes 29 de septiembre en el Salón de Actos del Hospital Marcial Quiroga.

La capacitación estuvo a cargo de la coordinadora provincial del programa, Gabriela Jameson, del departamento Medicina Sanitaria, dependiente de la Secretaría Técnica de la cartera sanitaria. También participaron las doctoras Viviana Aravena y Cecilia Bufaliza, autoras junto con Jameson de esta segunda edición del manual.

Según expuso la organización, la iniciativa responde a una realidad epidemiológica que ubica a la hiperglucemia y la diabetes gestacional en aproximadamente el 10% de la población gestante. Ese dato fue presentado como fundamento para reforzar las herramientas de detección y atención de las mujeres embarazadas dentro de la agenda sanitaria provincial. La jornada se desarrolló bajo el lema “Detectar, acompañar y tratar a tiempo: una oportunidad para cuidar la salud de la madre y su bebé”.

Alcance sanitario Durante la actividad se abordaron los principales aspectos vinculados con el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de esta patología durante el embarazo y después del parto. El manual busca funcionar como una herramienta de referencia para los equipos de salud y establece pautas para el abordaje de las pacientes en esas etapas. La publicación también contempla los controles posteriores, con el objetivo de unificar criterios de atención.

Presencia institucional En la apertura estuvieron la jefa del Departamento Medicina Sanitaria, Cecilia Clavijo; la jefa de Atención Primaria de la Salud (APS), Laura Blanco; y el director médico del Hospital Marcial Quiroga, Sergio Albarracín. También asistieron jefes de zonas sanitarias, jefes de servicios, directores de hospitales y otros integrantes de los equipos de salud. La presentación quedó inscripta en una línea de trabajo orientada a fortalecer la capacitación profesional y el seguimiento clínico de la diabetes gestacional.

La cartera sanitaria provincial señaló que la iniciativa apunta a mejorar el abordaje integral de esta condición y a acompañar a las mujeres durante las distintas etapas vinculadas con el embarazo. El material queda disponible como referencia técnica para los equipos de salud, en un contexto en el que el propio ministerio identifica a esta patología como un problema prioritario. El próximo paso será su utilización en la práctica asistencial y en la formación de los equipos que intervienen en la atención perinatal.