El Servicio Penitenciario Provincial hará prácticas este miércoles 21 de octubre en el Campo Militar General Sarmiento. Pidieron circular con precaución por la zona.

El Servicio Penitenciario Provincial realizará ejercicios de tiro con munición de guerra este miércoles 21 de octubre en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en Marquesado, en el departamento Rivadavia.

La actividad fue informada por la Guarnición Ejército San Juan y se desarrollará entre las 7:30 y las 20:00 en el predio situado entre la Ruta Provincial N.º 60, la avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda. El aviso busca anticipar la presencia de personal y la realización de prácticas en un área delimitada.

Ante esa programación, se recomendó a la comunidad circular con precaución por las inmediaciones del campo militar y respetar las indicaciones de seguridad. También se pidió no acercarse al predio mientras duren los ejercicios.

La comunicación oficial tiene por objeto poner en conocimiento de la población la realización de estas prácticas y reducir riesgos durante la jornada. No se informaron otras restricciones ni modificaciones en el tránsito fuera del perímetro señalado.