La medida tiene carácter preventivo y alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades de la provincia este viernes 2 de octubre.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que este 2 de octubre se suspende la actividad escolar a partir de las 13, en toda la provincia.

La suspensión alcanza a las clases de los turnos interturno, tarde, vespertino y noche, en todos los niveles y modalidades. Se recuerda a los padres/tutores de estudiantes cuyos hijos se encuentran cursando el turno mañana que no deben retirarlos antes de horario, a la vez que en las escuelas con jornada completa se les servirá a los estudiante el almuerzo previsto.

Asimismo, la suspensión comprende los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para los turnos alcanzados por la suspension, los cuales quedarán anulados (los directores deberán generarlos nuevamente).

La medida es de carácter preventivo. Además, el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia, establecido por la Resolución Nro 12277-ME-2024.

Se continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y, en caso de registrarse novedades, se informará por este medio.