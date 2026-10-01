La elección de la Reina de la Persona Mayor Pocito 2026 se realizará este sábado en el Estadio Marcelo García, desde las 20. Las 39 postulantes participaron de distintas actividades previas y ya están listas para una noche de celebración y encuentro.





Pocito ya se encuentra en la cuenta regresiva para vivir una nueva edición de la Elección de la Reina de la Persona Mayor Pocito 2026, que tendrá lugar el próximo sábado en el Estadio Marcelo García a partir de las 20 horas, donde las protagonistas serán las 39 mujeres que se inscribieron para participar de esta celebración.





Días atrás, las postulantes compartieron un encuentro junto al intendente Fabián Aballay, en el marco de un té que permitió que las participantes se conocieran, compartieran sus experiencias y comenzaran a vivir de manera especial esta etapa previa a la elección.





Durante estos días, las 39 postulantes han participado de una serie de actividades preparativas, generando espacios de encuentro y compañerismo mientras se preparan para la presentación del próximo sábado.





La elección se presenta como una jornada destinada a celebrar a las personas mayores, poniendo en valor su participación activa, sus historias y el protagonismo que mantienen dentro de la comunidad pocitana.