La jornada será el 26 de octubre, de 9 a 14, en la Unión Vecinal de La Rinconada. Incluirá prestaciones sanitarias, asesoramiento y vacunación para perros y gatos.

El Municipio de Pocito realizará el 26 de octubre una nueva jornada de abordaje comunitario junto al Sanatorio Argentino, en la Unión Vecinal de La Rinconada. La actividad se desarrollará de 9 a 14 y reunirá prestaciones de salud, prevención y atención integral para vecinos del departamento. Según la información oficial, la propuesta busca acercar servicios a distintos sectores de la población y facilitar el acceso a controles básicos y especializados.

Prestaciones médicas Profesionales del Sanatorio Argentino realizarán controles y estudios orientados a la prevención y detección temprana de patologías. Entre las prácticas previstas figuran examen de mamas, colposcopía, Papanicolaou (PAP), cepillado endocervical y biopsia. El operativo se inscribe en una modalidad territorial que el municipio viene sosteniendo con instituciones de la comunidad para ampliar la cobertura de servicios en barrios y distritos.

Servicios municipales El municipio dispondrá además de controles del niño sano, atención nutricional, servicios odontológicos, podología y peluquería. También informará sobre cursos y capacitaciones disponibles a través de la Oficina de Empleo, junto con espacios de asesoramiento para personas mayores y jóvenes. De acuerdo con el anuncio oficial, el objetivo es concentrar en una misma jornada prestaciones que suelen requerir traslados o turnos en distintas dependencias.

Bienestar animal La actividad incluirá vacunación de perros y gatos, como parte de las acciones de cuidado y prevención que la comuna presenta dentro del abordaje comunitario. Ese componente amplía el alcance de la jornada más allá de la atención humana y suma una prestación de demanda frecuente en los barrios. En paralelo, el municipio sostuvo que la iniciativa apunta a promover el bienestar animal y reforzar la prevención sanitaria.

Próximo operativo La comuna informó que el próximo abordaje está previsto para diciembre en Zona Norte del departamento. Con ese cronograma, el municipio mantiene una agenda de intervenciones territoriales que combina salud, asesoramiento y servicios de cercanía. La continuidad de estas jornadas dependerá de la articulación con las instituciones participantes y de la disponibilidad de equipos profesionales para cada operativo.