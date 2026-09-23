La Municipalidad sumará tecnología para detectar infracciones las 24 horas. El plan apunta a reducir siniestros en sectores de mayor circulación y en accesos a la Ruta Nacional 40.

La Municipalidad de Pocito avanza con la instalación de cámaras de registro de infracciones en sectores de mayor circulación vehicular y con altos índices de siniestralidad con víctimas fatales. La medida se enmarca en el Plan de Seguridad Vial que impulsa la gestión del intendente Fabián Aballay. Según el municipio, el sistema tendrá un objetivo preventivo y complementará el trabajo de inspectores y fuerzas de seguridad.

Las cámaras permitirán detectar contravenciones de tránsito como el cruce de semáforos en rojo, adelantamientos indebidos y otras conductas que ponen en riesgo a conductores, pasajeros y peatones. El control funcionará durante las 24 horas del día, lo que amplía la capacidad de fiscalización en puntos donde el tránsito es más intenso. La Municipalidad sostuvo que la herramienta busca reducir siniestros mediante prevención, educación, concientización y control.

Reunión con familiares de víctimas En ese marco, Aballay mantuvo un encuentro con integrantes de la Asociación Civil Familias del Dolor y la Esperanza, conformada por familiares de víctimas de siniestros viales. Durante la reunión, los representantes de la entidad compartieron experiencias y propuestas, y coincidieron en la necesidad de fortalecer herramientas para disminuir los siniestros. El intendente afirmó: “Escuchar su traumática experiencia, sus propuestas y su mirada fue muy valioso. La prevención, la educación y el compromiso de toda la comunidad son el camino para cuidar la vida”.

Antecedentes y efecto esperado La comuna señaló que la experiencia registrada en distintas provincias argentinas muestra un efecto disuasorio de estos dispositivos sobre el comportamiento de los conductores. También citó estudios realizados en jurisdicciones con cámaras de control de velocidad, que indican reducciones de entre el 15 y el 30 por ciento en los siniestros ocurridos en los sectores monitoreados. En ese marco, la tecnología de registración y evidencia es utilizada en numerosos países como parte de las políticas de seguridad vial.

Corredor de riesgo La implementación en Pocito también responde a los antecedentes registrados sobre la Ruta Nacional 40, en cruces de acceso al departamento. La Dirección Nacional del Observatorio Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial identificaron ese corredor como uno de los de mayor riesgo del país. Con esta medida, la Municipalidad busca reforzar la prevención en los accesos y en los sectores donde se concentra la circulación diaria.

Próximo paso La iniciativa queda ahora sujeta a la puesta en funcionamiento de los equipos en los puntos definidos por el municipio. Una vez instalados, el sistema permitirá sumar evidencia para el control de infracciones y sostener la vigilancia permanente en los tramos de mayor exposición al riesgo vial.