El Municipio de Pocito avanza con nuevas medidas destinadas a fortalecer la seguridad vial en el departamento. En este marco, anunció que durante octubre comenzarán a funcionar las cámaras de registro de infracciones de tránsito, una herramienta que permitirá reforzar los controles y promover el cumplimiento de las normas viales.

La puesta en funcionamiento de estos dispositivos forma parte de las acciones que la gestión municipal de Fabian Aballay viene impulsando para mejorar la seguridad en las calles y ordenar la circulación vehicular.





En paralelo, y como parte de una nueva etapa del programa “Pocito Más Seguro”, el Municipio de Pocito comenzó a instalar cartelería que advierte sobre cruces peligrosos, reductores de velocidad confeccionados con distintos materiales, señalización de tránsito y carteles preventivos, con el objetivo de ordenar la circulación y generar mayor conciencia entre conductores, ciclistas y peatones.









Los equipos municipales estuvieron trabajando en distintos sectores de la Villa Cabecera, entre ellos calle David Chávez, donde se colocaron elementos de prevención y seguridad vial. Las tareas continuarán progresivamente en otras arterias y sectores del departamento.









Desde el Municipio señalaron que estos trabajos forman parte de una planificación que se extenderá durante los próximos meses, avanzando de manera gradual sobre aquellos puntos que requieren una intervención para mejorar las condiciones de circulación y reducir situaciones de riesgo.









Con Pocito Más Seguro, la gestión de Fabian Aballay continúa sumando acciones concretas para cuidar a quienes transitan diariamente por las calles del departamento, promoviendo una circulación más ordenada, responsable y segura.









Lugares en donde se ubicarán las cámaras de registros de infracciones:









- Ruta 40 y Calle 9





- Ruta 40 y Calle 10





- Ruta 40 y Calle 11





- Ruta 40 y Calle 12





- Ruta 40 y Calle 14





- Avenida Marco Zalazar y Avenida Aberastain





- Avenida Intendente Uñac y Calle 8