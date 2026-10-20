Las inscripciones se realizan de manera presencial en la ADEL de Villa Aberastain, de lunes a viernes de 8 a 12. La propuesta apunta a fortalecer proyectos e iniciativas locales.

El Municipio de Pocito mantiene abiertas las inscripciones para la Escuela de Emprendedores, una propuesta de capacitación destinada a vecinos que buscan iniciar o fortalecer proyectos productivos. La inscripción se realiza de manera presencial en la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), ubicada en calle Uriburu, entre Maurín y Furque, en Villa Aberastain.

Los interesados pueden concurrir de lunes a viernes, de 8 a 12, para conocer la propuesta y completar el trámite de inscripción. Según la comunicación municipal, la iniciativa apunta a brindar conocimientos y herramientas para acompañar el desarrollo de emprendimientos y mejorar proyectos en marcha.

Alcance de la propuesta La escuela se presenta como un espacio de formación orientado a quienes buscan sumar herramientas para comenzar o potenciar actividades económicas de pequeña escala. En ese marco, el municipio la vincula con otras opciones de capacitación que integra su oferta local para vecinos de Pocito.

Gestión local La iniciativa se enmarca en la política de capacitación impulsada por la gestión de Fabian Aballay, según el texto difundido. La propuesta municipal no detalla en la información disponible la duración del cursado, los contenidos específicos ni la cantidad de cupos, por lo que esos datos quedan pendientes de confirmación oficial.

Por el momento, el único canal informado para la inscripción es la sede de la ADEL en Villa Aberastain, en el horario mencionado. La disponibilidad de atención de lunes a viernes entre 8 y 12 horas marca el cronograma vigente para quienes quieran sumarse a la propuesta.