Este viernes 2 de octubre continuarán los trabajos sobre la trocha Oeste de avenida Alem, en los tramos comprendidos entre Rivadavia y Mitre.

En el marco del Plan 50 Cuadras, la municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa con los trabajos de repavimentación en distintos sectores de la Capital. En este sentido, el plan alcanza actualmente un 76% de avance total.





Este viernes 2 de octubre, las tareas se concentrarán sobre la trocha Oeste de avenida Alem, en dos tramos: desde Rivadavia hasta avenida Ignacio de la Roza y desde avenida Ignacio de la Roza hasta Mitre.





Los trabajos forman parte del plan de recuperación integral de calles de la Capital, que contempla la intervención de distintos sectores para mejorar la circulación y las condiciones de transitabilidad.





Desde el municipio se solicita a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal que trabaja en la zona.