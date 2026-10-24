En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, San Juan fue sede de la 14.ª edición de la tradicional Maratón de Concientización, que reunió a más de 10.000 personas en los alrededores del Museo de la Memoria Urbana, en el Parque de Mayo.
La actividad se desarrolló por la mañana e incluyó la entrega de remeras oficiales, la largada de la categoría infantil “Maratón Kids” y sesiones de entrada en calor previas al recorrido general. Según la organización, la propuesta tuvo como objetivo visibilizar la prevención, el autoexamen y los estudios ginecológicos periódicos como herramientas para favorecer diagnósticos tempranos.
Apoyo institucional La iniciativa contó con el respaldo de la Fundación Sanatorio Argentino, la Municipalidad de la Capital y las áreas sanitarias y deportivas del Gobierno provincial. En el predio se montaron brigadas de salud con operativos de vacunación, toma de tensión arterial, testeos preventivos de HPV —virus del papiloma humano— y puestos de hidratación y asistencia médica para las familias participantes.
La convocatoria volvió a combinar una actividad recreativa con un dispositivo de salud pública orientado a la detección temprana. En ese esquema, la presencia de personal sanitario permitió sumar controles básicos y consejería preventiva durante el desarrollo de la jornada.
La maratón se consolidó así como una de las actividades centrales del calendario provincial de octubre vinculado a la sensibilización sobre esta enfermedad. El dato a seguir es la continuidad de estos operativos, que dependen de la coordinación entre las instituciones organizadoras y las áreas de salud y deporte de la provincia.