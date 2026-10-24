La 14.ª edición se realizó en el Parque de Mayo, en San Juan . Hubo controles y acciones de prevención con apoyo institucional.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, San Juan fue sede de la 14.ª edición de la tradicional Maratón de Concientización, que reunió a más de 10.000 personas en los alrededores del Museo de la Memoria Urbana, en el Parque de Mayo.

La actividad se desarrolló por la mañana e incluyó la entrega de remeras oficiales, la largada de la categoría infantil “Maratón Kids” y sesiones de entrada en calor previas al recorrido general. Según la organización, la propuesta tuvo como objetivo visibilizar la prevención, el autoexamen y los estudios ginecológicos periódicos como herramientas para favorecer diagnósticos tempranos.

Apoyo institucional La iniciativa contó con el respaldo de la Fundación Sanatorio Argentino, la Municipalidad de la Capital y las áreas sanitarias y deportivas del Gobierno provincial. En el predio se montaron brigadas de salud con operativos de vacunación, toma de tensión arterial, testeos preventivos de HPV —virus del papiloma humano— y puestos de hidratación y asistencia médica para las familias participantes.

La convocatoria volvió a combinar una actividad recreativa con un dispositivo de salud pública orientado a la detección temprana. En ese esquema, la presencia de personal sanitario permitió sumar controles básicos y consejería preventiva durante el desarrollo de la jornada.

La maratón se consolidó así como una de las actividades centrales del calendario provincial de octubre vinculado a la sensibilización sobre esta enfermedad. El dato a seguir es la continuidad de estos operativos, que dependen de la coordinación entre las instituciones organizadoras y las áreas de salud y deporte de la provincia.