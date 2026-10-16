El experto en seguridad de montaña, Juan Manuel Leaniz, alertó sobre la crítica acumulación de nieve por el fenómeno del «Súper Niño» y cuestionó la falta de protocolos de seguridad vial. Advirtió que ingresar maquinaria pesada sin un diagnóstico previo pone en riesgo de muerte a los operarios y remarcó que la prevención es más económica que afrontar pérdidas humanas e irreparables costos materiales.

Leaniz y equipo trabajando en la cordillera

El camino internacional de Agua Negra se encuentra en una situación crítica ante la posibilidad latente de grandes desprendimientos de nieve en la cordillera. Frente a este escenario, el especialista en avalanchas Juan Manuel Leaniz manifestó su profunda preocupación por las condiciones actuales del paso y remarcó la urgencia de adoptar un enfoque preventivo riguroso antes de iniciar cualquier labor de apertura o despeje en la calzada. Remarcó que esta situación también se repite en otros pasos cordilleranos nacionales

La necesidad de un diagnóstico previo

Para Juan Manuel Leaniz, las características geográficas del corredor exigen una evaluación técnica preliminar que no puede pasarse por alto. "En un camino como el de Agua Negra, que es una zona de alta montaña con grandes pendientes, con grandes desarrollos de pendientes, canales por donde pueden bajar avalanchas, primero lo primero que hay que hacer en lo que mayor énfasis hay que hacer es identificar cuáles son aquellas áreas con probabilidad de desarrollo de avalancha y que incidan directamente en el camino", explicó el especialista.

El profesional diferenció que no todos los desplazamientos de nieve alcanzan la traza vial, por lo que el foco debe orientarse a los puntos con incidencia directa sobre el tránsito y sobre el propio personal de mantenimiento. En ese sentido, Juan Manuel Leaniz insistió en que este estudio es indispensable "antes de meter cualquier máquina, porque vos cuando ya metiste una máquina, esa máquina está en riesgo (...) corre el riesgo muy grande de cortar la base de un talud de avalancha y generar él mismo la avalancha".

Riesgo mortal para operarios y equipos

El especialista fue categórico sobre las consecuencias humanas y operativas de prescindir de un esquema preventivo en plena cordillera. Según detalló Juan Manuel Leaniz, si un vehículo pesado queda sepultado sin medidas de contingencia activas, el desenlace suele ser trágico: "De aquí que alguien active la emergencia, que se prepare un equipo de rescate que llegue hasta el lugar y que se empiece a excavar para sacar a las personas, lo más probable es que esas personas ya no estén vivas por la cantidad de tiempo que ha transcurrido".

Frente a esta amenaza, Juan Manuel Leaniz planteó un protocolo claro de actuación basado en estudios de manto níveo: primero deben intervenir los técnicos para certificar la estabilidad de la nieve y, si se detecta un peligro inminente, se debe "provocar esa avalancha y una vez que se ha provocado, cuando cayó todo el material, ahí recién meter las máquinas a trabajar".

Para llevar adelante este trabajo con seguridad, Juan Manuel Leaniz señaló que el equipo ideal debe estar conformado por al menos dos especialistas respaldados por vigías y equipados obligatoriamente con el sistema ARVA (dispositivo electrónico emisor y receptor de frecuencia adherido al cuerpo), garantizando una rápida localización en caso de sepultamiento accidental.

Antes de ingresar con maquinaria pesada a abrir un camino, se tiene que monitorear con especialistas para evitar riesgos de avalanchas

«El problema no se va a ir derritiendo, se va a ir agrandando»

El especialista también desestimó la postura de postergar las contrataciones y esperar a que la naturaleza actúe por cuenta propia para ahorrar recursos. Juan Manuel Leaniz cuestionó a quienes especulan diciendo: "Bueno, dejemos que se vaya derritiendo la nieve, que se vayan produciendo las avalanchas solas, no pagamos la parte preventiva de avalancha y total, ya cuando después hayan caído toda la avalancha, metemos las máquinas y listo y limpiamos el camino".

Por el contrario, Juan Manuel Leaniz advirtió que la masa nívea acumulada continuará activa y amenazante producto del fenómeno climático vigente: "Con la carga de nieve que está teniendo y que va a seguir teniendo hasta marzo del año que viene, que es cuando va a durar este fenómeno de Súper Niño, el problema no se achica, no se va a ir derritiendo el problema, se va a ir agrandando el problema". Esta misma problemática afecta a los pasos cordilleranos de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Catamarca.

Costos económicos frente a vidas humanas

El especialista reveló que presentó una cotización a Vialidad Nacional para el camino de Agua Negra hace más de un mes, pero la decisión sigue dilatándose por falta de recursos económicos, quedando la definición en manos de las autoridades provinciales. De todos modos el especialista sostiene que el financiamiento tranquilamente se puede conseguir en colaboración con las empresas mineras que operan en la cordillera.

Para concluir, Juan Manuel Leaniz subrayó la asimetría entre el costo financiero de un estudio preventivo y las consecuencias de una tragedia evitable: "Siempre recordá que la parte preventiva es mucho más barata que la parte paliativa. Resolver los problemas es mucho más caro y te genera mucho más dolores de cabeza que prevenirlos”.