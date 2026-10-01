La prueba se hará el 3 y 4 de octubre con circuitos de 10 a 12 kilómetros. El domingo no habrá cortes de tránsito y cada equipo deberá definir su recorrido.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció el Paseo Aventura San Juan, una propuesta deportiva que se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre y que combinará recorrido urbano, estrategia y paso por espacios históricos y culturales de la capital.

La competencia principal será el domingo 4 de octubre en modalidad de duplas, con categorías Dupla Mixta y Dupla del Mismo Sexo. Según la organización, no habrá cortes de tránsito, por lo que los participantes deberán circular respetando las normas viales y utilizar, entre otras medidas, las sendas peatonales.

Formato de la prueba Cada equipo deberá definir su propia estrategia para localizar puestos de control, superar desafíos en cada estación, completar el “pasaporte de aventura” y llegar junto a la meta. La propuesta se aparta del esquema habitual de las carreras urbanas porque traslada al corredor la responsabilidad de trazar el recorrido dentro de la trama de la ciudad.

La organización informó dos alternativas de participación. El Recorrido Aventura tendrá entre 10 y 12 kilómetros, con 12 a 14 puestos de control. El Recorrido Experiencia será de menor distancia y tendrá aproximadamente la mitad de las estaciones, orientado a una dinámica recreativa.

Puntos del circuito El trayecto incluirá lugares emblemáticos de la capital, entre ellos la Municipalidad de la Capital, Plaza 25 de Mayo, Catedral, Casa Natal de Sarmiento, Teatro del Bicentenario, Centro Cívico —con ascenso al quinto piso—, Parque de Mayo y Monumento al Deporte. La actividad se presenta, así, como una combinación de deporte y recorrido patrimonial dentro del ejido urbano.

Cronograma El sábado 3 de octubre habrá acreditaciones, entrega de kits y expo entre las 12:00 y las 20:00; kermés para niños de 17:00 a 19:00; largada Kids a las 20:00 y cierre de jornada a las 21:00. El domingo 4 de octubre la concentración de atletas será a las 08:00, la largada oficial a las 09:00, el show en vivo a las 11:30, la premiación a las 12:00 y el cierre musical a las 12:30.