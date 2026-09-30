APPAMIA convocó una huelga nacional por honorarios y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. En San Juan, los médicos de cabecera y la Clínica Santa Clara trabajan con normalidad.

Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para PAMI iniciaron este miércoles un paro nacional de 72 horas en reclamo de una recomposición de los honorarios que perciben por la atención de jubilados y pensionados. La medida fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. El conflicto se concentra en el esquema de pagos y en el valor de la cápita, es decir, el monto mensual por paciente que financia parte de las prestaciones.

Situación en San Juan En la provincia, la atención de los médicos de cabecera continúa con normalidad porque los profesionales nucleados en la Asociación de Médicos de Cabecera de San Juan no adhirieron a la medida nacional. Según lo informado, los afiliados con turnos programados deberán asistir en forma habitual, salvo que reciban una comunicación particular de su médico. También se indicó que la atención en la Clínica Santa Clara se desarrolla de manera habitual, sin cambios operativos vinculados al paro.

El reclamo salarial El conflicto se profundizó en las últimas semanas después de varias reuniones en las que se intentó modificar el esquema de pagos. Desde APPAMIA señalaron que las propuestas analizadas no compensaron la pérdida de ingresos que los profesionales vienen denunciando. El punto central de desacuerdo fue la última oferta de PAMI, que, según la asociación, contemplaba una cápita de $3.000 por paciente y por mes. Para la entidad, ese monto resulta insuficiente para sostener las prestaciones, motivo por el cual resolvió finalizar las negociaciones y avanzar con la huelga.

Prestaciones durante la medida A nivel nacional, los turnos habituales pueden ser reprogramados, por lo que los afiliados deberán consultar con sus profesionales la situación de cada prestación. La medida prevé, además, la continuidad de la atención de los casos que requieran intervención inmediata, de acuerdo con el criterio médico, y la prescripción de medicamentos para patologías prevalentes. En cuanto a las órdenes médicas electrónicas, APPAMIA informó que sus profesionales no las emitirán durante el paro y que, ante la necesidad de una prestación, los afiliados deberán recurrir al servicio de emergencias de PAMI.

En San Juan, la situación no presenta cambios operativos por la protesta nacional, salvo eventuales comunicaciones particulares de cada profesional. La evolución del conflicto dependerá de eventuales nuevas negociaciones entre PAMI y los profesionales, mientras rige la medida de fuerza hasta el viernes 2 de octubre.