En Buenos Aires, Marcelo Orrego expuso este viernes en la Cumbre Federal de Logística 2026, organizada por el CFI. Participó del panel sobre cadenas de valor mineras y detalló la preparación provincial ante el incremento del transporte pesado previsto para las próximas décadas.

Marcelo Orrego participó este viernes de la 2ª Cumbre Federal de Logística 2026, realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El mandatario intervino en el panel titulado "Desafíos logísticos para la cadena de valor minera", donde centró su disertación en los desafíos de infraestructura, conectividad y el rol estratégico de San Juan como actor clave en la transición energética mundial a través de la minería de cobre y otros minerales.





En el evento, Orrego estuvo acompañado por destacados referentes del sector productivo e industrial: Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional de Techint; Belén Daghero, gerente de Asuntos Corporativos e Impacto Social de Holcim; Carlos Carrillo, principal asesor de Asuntos Externos de Rio Tinto; y José Alioto, responsable de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Glencore.





Al abordar la importancia de la provincia en el mapa minero y energético, el gobernador subrayó la relevancia de la geografía sanjuanina y la concentración de proyectos estratégicos. Respecto a este eje fundamental, Orrego afirmó: "San Juan tiene un 73% de montañas. De los diez proyectos de cobre de la Argentina, seis están en San Juan. Gran parte de lo que viene se encuentra en la provincia, por lo tanto, nos exige una mejor infraestructura. No esperamos que el problema se resuelva solo, tenemos que salir a trabajar y solucionar".





En relación con el financiamiento de obras básicas para sostener el crecimiento industrial y productivo, el mandatario explicó la importancia del reciente entendimiento alcanzado con el sector privado. Al referirse al proyecto Vicuña, señaló: "Fue muy importante el acuerdo por el proyecto Vicuña, que son 250 millones de dólares que van destinados justamente al desarrollo eléctrico y vial, no solamente para la minería, sino también para avanzar en nuestras industrias y favorecer el turismo".





Asimismo, Orrego repasó la captación de fondos internacionales a través del Bono San Juan para volcar recursos a rutas prioritarias. Sobre esta operación financiera, expresó: "Teníamos una autorización por la legislatura de 600 millones de dólares y el día que se emitió el bono pudimos colocar por más de 1.030 millones, un 72% más de lo previsto. Con ese vamos a financiar la obra de la Ruta 40 Norte".





En materia de transporte e impacto a largo plazo, el gobernador advirtió sobre la dimensión del flujo vehicular que experimentará la región en los próximos años. En ese sentido, sostuvo: "Nosotros tenemos proyecciones por los próximos 20 años donde van a transitar millones de camiones. Hasta diría un camión cada 46 segundos de alto porte. Entonces tenemos que prepararnos para esa situación".





Para responder a este volumen de inversión, la provincia encaró transformaciones internas en la administración pública orientadas a simplificar trámites sin perder capacidad de fiscalización. Sobre este proceso de modernización, Orrego indicó: "Avanzamos en toda la digitalización estatal. Lo que hicimos es tratar de achicar todo tipo de tiempos sin dejar de hacer ningún control, para que el trámite sea mucho más rápido y no sea pesado".





Por otra parte, el jefe del Ejecutivo provincial hizo referencia a la situación hídrica de la provincia y la necesidad de intervenir en la red de distribución para la producción. Al abordar este aspecto, manifestó: "Estamos atravesando una emergencia hídrica. Tenemos 3.000 kilómetros de canales primarios en la provincia y necesitamos intervenir sobre eso".





Finalmente, al reflexionar sobre la relación entre los sanjuaninos y la minería enfatizó: "Para que haya minería necesitas caminos, necesitas energía, es una necesidad y por supuesto trabajar día a día para que haya un compromiso social. Yo ya no hablo más de licencia social, sino de compromiso social, que la gente realmente crea en lo que estamos haciendo".





Un espacio federal para el desarrollo de las cadenas productivas





La 2ª Cumbre Federal de Logística 2026 fue organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) mediante su Programa de Desarrollo de Proveedores. Organizada bajo el lema "Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal", la jornada reunió a gobernadores, autoridades gubernamentales, líderes del sector privado y especialistas con el propósito de debatir las oportunidades y demandas del sistema logístico en las distintas provincias argentinas.





Este encuentro cobra un valor central en el contexto económico actual, dado que el crecimiento de la minería nacional -impulsado por minerales estratégicos como el cobre y el litio- demanda infraestructuras acordes a su escala. Garantizar rutas en buen estado, corredores bioceánicos eficientes y una conexión ágil con los puertos internacionales resulta indispensable para potenciar la competitividad de las provincias productoras y consolidar el desarrollo integral del país.