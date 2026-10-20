El gobernador saludó en su despacho a los integrantes de las selecciones Argentinas Senior masculina, Sub 19 y parte del equipo femenino, a que regresaron a San Juan

El gobernador Marcelo Orrego recibió en su despacho a los integrantes de la Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines, que arribaron este lunes a San Juan tras obtener el subcampeonato en los World Skate Games Paraguay 2026. Estuvieron también integrantes de la Selección Sub 19 y Luciana Agudo, una de las jugadoras de la selección femenina.





Acompañaron el presidente de la Asociación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán, los técnicos de cada uno de los equipos y el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, además de otras autoridades deportivas provinciales.













Durante el encuentro, Orrego felicitó a los jugadores por su desempeño en la máxima competencia internacional y les transmitió su reconocimiento por el esfuerzo y el nivel deportivo demostrado a lo largo del torneo.





Cabe destacar que equipo Senior nacional regresó a San Juan con el subcampeonato mundial, un resultado que reconoce el desempeño de sus jugadores en una competencia de máximo nivel y que fue destacado por el gobernador durante la recepción.