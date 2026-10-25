El Gobierno de San Juan envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para ampliar la superficie protegida del Área Natural Protegida La Ciénaga, en el departamento Jáchal. La iniciativa, firmada por el gobernador Marcelo Orrego, busca llevar la superficie resguardada de 9.600 a casi 14.700 hectáreas.

La propuesta apunta a incorporar al régimen de protección cuencas hídricas, divisorias de aguas y relieves geológicos que hoy quedan fuera del perímetro vigente. Según los estudios técnicos citados en el proyecto, esa actualización resulta necesaria para evitar la fragmentación del ecosistema y preservar su continuidad biológica. El texto también plantea compatibilizar la conservación con actividades productivas ya existentes, la investigación científica y el turismo responsable.

La Ciénaga está ubicada a pocos kilómetros de Huaco, junto al río del mismo nombre, y reúne más de 400 millones de años de historia geológica. En el área se combinan vertientes, algarrobos, chañares y jarillas con formaciones como Los Nevados, sobre la Cuesta de Huaco, donde la roca blanca erosionada y la tierra roja generan un paisaje singular en pleno desierto. Además, la zona tiene valor científico por los restos vegetales prehistóricos y las huellas de dinosaurios saurópodos hallados en sus quebradas.

Coordenadas y marco legal

El proyecto reemplaza por completo el artículo 1° de la Ley N° 865-L, que regula actualmente el área, para fijar un polígono con coordenadas georreferenciadas bajo el sistema oficial POSGAR 2007. De acuerdo con el texto, esa definición busca evitar superposiciones de uso del suelo y dar reglas claras a pobladores e inversores. La nueva traza toma como referencia el paredón del Dique Los Cauquenes y la represa del río Huaco, y se extiende hacia la Sierra La Batea hasta el Cerro Perico, de 2.196 metros de altura, y hacia la Sierra Yanso hasta el Puesto Aguadita y el Cerro Viejo.

La iniciativa además incorpora la categoría de Paisaje Protegido, dentro del marco de la Ley N° 606-L de Áreas Naturales Protegidas. Esa figura permite combinar la preservación ambiental con usos tradicionales y actividades sustentables ya instaladas en el territorio. El expediente quedó ahora en comisiones de la Legislatura, donde deberá ser analizado antes de llegar al recinto.

Antecedentes del paraje

Hasta fines de la década de 1950, La Ciénaga funcionó como punto de paso entre San José de Jáchal y Huaco, sobre la antigua traza de la Ruta 40. En ese período llegó a tener unos 100 habitantes, dedicados a la ganadería y al cultivo de trigo, avena, alfalfa y frutas y verduras. En los años 60, la construcción del dique Los Cauquenes mineralizó el agua de la zona, lo que obligó a abandonar los cultivos y provocó la emigración de familias del paraje.

Ante el riesgo de despoblamiento, los propios vecinos pidieron que se protegieran sus tierras, lo que derivó en la declaración de La Ciénaga como área natural protegida. De ese pasado permanecen en pie la escuela “Onofre Illanes”, fundada en 1909, la capilla de la Virgen del Carmen, el puesto rural “Buen Retiro” y las viviendas de familias tradicionales del lugar. La ampliación ahora propuesta busca consolidar ese resguardo y ordenar el uso del territorio con límites precisos.