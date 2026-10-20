El programa Onco San Juan reunió este martes 20 de octubre a pacientes, familiares, acompañantes y voluntarios en una actividad centrada en la vuelta al trabajo después de un tratamiento oncológico. La propuesta fue desarrollada por profesionales del Centro Oncológico de Excelencia (COE), establecimiento especializado en tratamientos e investigación de enfermedades oncológicas. El eje estuvo puesto en cómo compatibilizar tareas laborales, controles médicos y cuidados posteriores al diagnóstico.

Las expositoras fueron las licenciadas Florencia Peña, psicooncóloga del COE y del Hospital Marcial Quiroga, y María Eugenia Olivera, psicóloga laboral y referente de Vinculación Comunitaria e Institucional del COE y Fundación COE. Según se informó, el intercambio abordó sensaciones y conductas que aparecen al momento de retomar la rutina laboral, además de estrategias para ordenar tiempos, rutinas y adaptaciones posibles. También se abrió un espacio para escuchar experiencias personales de los asistentes.

Vacío legal y contención Peña sostuvo que “un diagnóstico oncológico, entre tantísimas otros impactos físicos y emocionales, repercute y genera cambios internos y externos en cada una de las personas que lo recibe, inclusive en el entorno”. Agregó que se trata de “una situación límite en la vida” que plantea desafíos y señaló que existe “un vacío legal en el ámbito laboral” porque algunos tratamientos superan los permisos contemplados o dejan secuelas que impiden trabajar con normalidad. En ese marco, planteó también la existencia de “un vacío de contención para el paciente”.

La actividad se inscribió en el espacio Impulso Onco Emprender con propósito, definido como un ciclo de charlas y propuestas orientadas a pacientes oncológicos, familiares, cuidadores, voluntarios e instituciones vinculadas con estas patologías. El programa Onco San Juan depende de la Dirección de Políticas para la Equidad. En ese ámbito ya se dictaron capacitaciones y acciones de motivación orientadas a promover el emprendedurismo y la concreción de proyectos productivos sostenibles, con contenidos como manipulación de alimentos, marketing digital e inteligencia artificial.

Autoempleo y redes La iniciativa también incluyó oficios como sublimación textil, con el objetivo de ofrecer herramientas concretas para generar autoempleo o salidas laborales adaptadas a las posibilidades de quienes atraviesan estas enfermedades. Según lo expuesto en la actividad, la propuesta busca además fortalecer la autoestima, la participación y la integración comunitaria. El programa seguirá con nuevas acciones dentro del mismo esquema de acompañamiento y formación, orientado a pacientes y a su entorno cercano.