La UCC aprobó la nueva carrera y ahora espera la evaluación de la Coneau. El plan prevé prácticas en el sistema público y un cupo inicial de 30 a 40 alumnos.

La Universidad Católica de Cuyo avanza con la creación de la carrera de Odontología en San Juan, una propuesta que, si supera las instancias de evaluación pendientes, comenzaría a recibir estudiantes en 2028. La iniciativa ya fue aprobada por el Consejo Superior de la institución y quedó vinculada a un acuerdo con el Gobierno provincial para habilitar espacios de práctica en el sistema público de salud. El proyecto todavía depende de la validación académica y regulatoria de organismos nacionales.

La rectora de la UCCuyo, María Laura Simonassi, señaló que la decisión de crear la carrera fue adoptada durante agosto y que también quedó aprobado el plan de estudios. En esa línea, explicó que la universidad trabaja sobre una primera cohorte de entre 30 y 40 ingresantes, aunque ese número no es definitivo. La cantidad final de vacantes podrá modificarse según las observaciones que formule la Coneau, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.

Evaluación nacional

La instancia siguiente será la revisión de la propuesta por parte de la Coneau, que tiene prevista una convocatoria para el 30 de octubre. Ese paso será determinante para definir las condiciones de implementación de la carrera y para avanzar hacia el reconocimiento nacional del título por parte de la Secretaría de Educación de la Nación. Según indicó Simonassi, la expectativa institucional es completar el proceso durante 2027 para poder abrir la carrera a fines de ese año o a comienzos de 2028.

El acuerdo firmado con el Gobierno de San Juan establece que el sistema sanitario provincial pondrá a disposición infraestructura y espacios para las prácticas de los futuros estudiantes. Simonassi precisó que el acta específica formalizada con el Ministerio de Salud provincial habilita el uso de instalaciones y de los planes de desarrollo sanitario a nivel provincial para la formación académica. Ese punto resulta central porque la carrera contempla instancias prácticas en establecimientos públicos, un requisito relevante para la formación profesional en el área de la salud.

Alcance académico

La duración prevista en el plan académico aprobado inicialmente es de 4 años, aunque ese aspecto también quedará sujeto a revisión de la Coneau. La rectora aclaró que la extensión final puede variar según lo que establezca el dictamen del organismo nacional. En términos institucionales, la UCCuyo inició así el recorrido administrativo y académico necesario para sumar Odontología a su oferta en San Juan. Si se completan las etapas previstas y se obtienen las autorizaciones correspondientes, la provincia incorporará una nueva alternativa universitaria en el área de salud desde 2028.