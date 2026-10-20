La intervención se realiza este martes en la perforación Sánchez. El suministro podría normalizarse cerca de las 18 en sectores de Albardón.

Obras Sanitarias interviene este martes 20 de octubre en la reparación de un caño PEAD de 200 mm de la red distribuidora en la perforación Sánchez, en el departamento Albardón. La tarea implica una afectación transitoria del suministro de agua potable en un área con actividad residencial y productiva. La empresa informó que las maniobras operativas se extenderían hasta cerca de las 18:00.

Según el informe N° 268/2026, durante esos trabajos el servicio se verá afectado en el Parque Industrial de Albardón, Campo Afuera y zonas aledañas. La comunicación oficial no precisó la cantidad de usuarios alcanzados ni el origen de la falla, pero sí delimitó el radio de impacto y el plazo estimado para restablecer el suministro. En este tipo de intervenciones, la normalización depende del avance de la reparación y de las maniobras de purga y estabilización de la red.

Recomendación a usuarios Ante la interrupción, la prestadora pidió a vecinos y comerciantes de los sectores afectados extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario. También recomendó priorizar el uso del agua para necesidades básicas como bebida, higiene personal y alimentación. La medida apunta a reducir el consumo mientras dure la afectación del servicio y a preservar la disponibilidad en los hogares y comercios alcanzados.

Canales de contacto Para consultas o reclamos, Obras Sanitarias informó que mantiene habilitadas sus vías habituales de atención. La empresa indicó el número de WhatsApp 264 506 4444 y la línea gratuita 0800-222-6773. La evolución del servicio quedará sujeta a la finalización de las tareas en la red y al reinicio del abastecimiento en los sectores comprendidos por el corte.