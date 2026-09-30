Los trabajos serán este miércoles 30 de septiembre en calle 5, entre Frías y Lemos. La intervención durará dos días y afectará la circulación por la calzada norte.

Obras Sanitarias informó que este miércoles 30 de septiembre realizará la reparación de una colectora de PVC de 200 milímetros en calle 5, entre Frías y Lemos, en Rawson. La tarea forma parte de un operativo de mantenimiento de la red cloacal y obligará a intervenir sobre un tramo de circulación urbana de uso cotidiano. Según el organismo, el trabajo requerirá un corte parcial de tránsito en la calzada norte del sector. La intervención está prevista por dos días.

Impacto en la circulación

Durante el período de obra, la zona contará con la señalización correspondiente y con carteles para orientar eventuales desvíos por calles alternativas. Obras Sanitarias pidió a quienes circulen por el área prestar atención a la señalización y respetar las indicaciones mientras se desarrollen las tareas. El alcance del corte se limitará a la calzada norte del tramo mencionado, de acuerdo con la comunicación oficial. No se informaron otras restricciones adicionales.

Alcance del operativo

El organismo identificó la intervención como informe N° 244/2026. Ese dato permite ubicar el trabajo dentro del esquema administrativo de mantenimiento y seguimiento de la red sanitaria. La reparación de una colectora de PVC de 200 milímetros apunta a restituir el funcionamiento de un tramo específico del sistema cloacal. En este tipo de tareas, la afectación vial suele ser necesaria para permitir el acceso a la infraestructura subterránea.

Canales de consulta

Para consultas, Obras Sanitarias habilitó los teléfonos 264 506 4444 y 0800-222-6773. La comunicación oficial no precisó si el cronograma podría extenderse más allá de los dos días anunciados. Tampoco informó si el operativo requerirá cortes totales en momentos puntuales de la obra. Por el momento, la variable a seguir es la evolución de los trabajos y la restitución de la circulación en el sector.