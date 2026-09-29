Obras Sanitarias intensificó los trabajos de bacheo sobre calles intervenidas por reparaciones de redes de agua y cloacas, con el objetivo de acelerar la restitución del pavimento. Oscar Tello, jefe de la Oficina de Preparación de Terceros del Laboratorio de Suelos del organismo, indicó que el área ejecuta actualmente unos 20 bacheos diarios. Según señaló, el stock pendiente corresponde a reparaciones acumuladas durante 2022 y 2023, de las cuales resta aproximadamente un 20%.

Proceso de reparación Tello explicó que la oficina se ocupa de completar el trabajo iniciado por las cuadrillas cuando deben romper el pavimento para reparar pérdidas u otros inconvenientes en las redes. “Nos encargamos de que las reparaciones que hace el servicio después vayamos y las reparemos con asfalto”, dijo. El procedimiento incluye excavación, reemplazo del material de relleno, compactación y colocación del asfalto, una secuencia que no puede resolverse de manera inmediata.

El funcionario precisó que el bacheo demanda cerca de 72 horas porque requiere varias etapas de control. Tras la reparación inicial, se espera hasta el día siguiente para verificar que no existan nuevas pérdidas de agua ni otros inconvenientes. Luego interviene la empresa encargada del corte y la compactación, mientras el Laboratorio de Suelos controla la calidad del material y realiza mediciones de densidad. Recién después de esos controles se coloca el asfalto, con el objetivo de reducir el riesgo de hundimientos posteriores.

Menos licitaciones y más control directo Otro cambio señalado por Tello es que algunas obras que antes se licitaban ahora son ejecutadas directamente por Obras Sanitarias. De acuerdo con su explicación, esa modalidad evita una instancia adicional de contratación y apunta a reducir costos. Además, sostuvo que la participación del Laboratorio de Suelos permite controlar de manera directa la densidad y los materiales empleados en los rellenos, lo que incide en la calidad final de las reparaciones.

Atraso acumulado El principal desafío del área sigue siendo la eliminación del atraso generado en 2022 y 2023. Tello afirmó que hoy queda cerca de un 20% por completar y estimó que, si se mantiene el ritmo actual, en aproximadamente dos meses podrían terminar ese stock histórico y pasar a trabajar exclusivamente sobre los baches que se producen a diario. “Actualmente estamos trabajando ya con lo que es el día a día”, afirmó.

Demanda por departamento La carga de trabajo también se explica por la velocidad con la que se resuelven las reparaciones de agua y cloacas. Tello indicó que tareas que antes podían demandar unos cinco días hoy se concretan en alrededor de 24 horas, lo que acelera la llegada de nuevas roturas al área de bacheo. En ese contexto, el organismo calcula una demanda promedio de 20 baches por día. Rawson aparece como el departamento con mayor cantidad de reclamos y, en consecuencia, de intervenciones, mientras que Santa Lucía, Capital, Rivadavia y Chimbas registran menor volumen. La proyección oficial es cerrar el atraso pendiente y sostener luego un esquema de trabajo alineado con las roturas que se generen diariamente.