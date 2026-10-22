El organismo aclaró que no ofrece promociones ni descuentos por llamadas o WhatsApp. También difundió sus canales oficiales para evitar engaños.

Obras Sanitarias de San Juan emitió una alerta por posibles estafas telefónicas realizadas en nombre del organismo. A través de un comunicado, aclaró que no se comunica con los usuarios para ofrecer promociones o descuentos, ni realiza publicaciones fuera de sus redes oficiales. La advertencia apunta a evitar que terceros obtengan información personal mediante contactos que se presentan como institucionales.

La entidad recomendó no responder mensajes ni brindar datos personales cuando el contacto provenga de líneas no oficiales. También pidió verificar la procedencia de cualquier comunicación antes de compartir información sensible. En ese marco, insistió en que las consultas deben canalizarse por las vías habilitadas por la empresa estatal.

Canales oficiales

Entre los medios de contacto informados por el organismo figuran Facebook: OSSE San Juan; Instagram: Obras Sanitarias San Juan; WhatsApp: 264 506 4444, únicamente para mensajes de texto; teléfono: 0800 222 6773; y el sitio web www.ossesanjuan.com.ar.

La difusión de esos canales busca reducir el margen para fraudes que utilicen el nombre de la empresa. En la práctica, la recomendación es contrastar cualquier aviso con esos contactos antes de responder.

Prevención de fraudes

El comunicado no informó casos concretos ni detalló una investigación sobre hechos consumados, sino una advertencia preventiva frente a comunicaciones apócrifas. Ese tipo de maniobras suele apoyarse en el uso de nombres institucionales para obtener datos personales o inducir respuestas fuera de los canales formales.