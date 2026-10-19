El acuerdo con la Dirección de Geodesia y Catastro permitirá a los matriculados solicitar copias digitales de planos de mensura a través de la web del Foro. La documentación contará con validación online mediante un código QR para agilizar trámites profesionales.

El Foro de Abogados de San Juan firmó un Convenio Marco de Cooperación y Colaboración con la Dirección de Geodesia y Catastro, en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que permitirá incorporar un nuevo servicio destinado a facilitar el ejercicio profesional de los matriculados.





Por parte de la Casa de la Abogacía participaron de la firma el Presidente, Dr. José Gabriel Salinas; la Vicepresidente, Dra. Gabriela Ramos Rojas; y los miembros del Directorio Dra. Valeria Pérez y Dr. Héctor Eduardo Vizcaíno Righetti, acompañando la concreción de una herramienta especialmente esperada por los profesionales.





A partir del acuerdo, la Dirección de Geodesia y Catastro pondrá a disposición del Foro la base de datos de planos de mensura de San Juan. De esta manera, la institución podrá brindar a sus matriculados el servicio de obtención de copias de estos planos en formato digital a través de su página web, www.fasj.org.ar.





Uno de los aspectos centrales del nuevo sistema será la validación online de cada plano por parte de la Dirección de Geodesia y Catastro mediante un código QR, otorgándole carácter válido y certificado para el trámite correspondiente para el cual haya sido solicitado.





La incorporación de este servicio representa una herramienta concreta para agilizar gestiones vinculadas con el ejercicio profesional, especialmente para quienes se desempeñan en el ámbito del Derecho Civil y requieren habitualmente este tipo de documentación para el desarrollo de sus actuaciones.





Desde el Foro de Abogados se continúa trabajando en la generación de herramientas y beneficios que simplifiquen la tarea cotidiana de los colegas, modernicen el acceso a documentación de interés profesional y contribuyan, al mismo tiempo, a mejorar el servicio de administración de justicia.