La escena ocurrió este jueves en la Escuela Carlos Doncell. La medida regía para todo el sistema educativo provincial por recomendación de Protección Civil.

Un alumno llegó este jueves 24 de septiembre a la Escuela Carlos Doncell pese a que las clases habían sido suspendidas por el alerta de viento Zonda. La situación quedó registrada en una imagen y fue difundida por Radio San Blas 9.

Según esa información, la familia del estudiante no había tomado conocimiento de la medida comunicada el día anterior. Al arribar al establecimiento, el niño encontró la escuela sin actividad y debió regresar a su casa con la mochila puesta.

La medida oficial La suspensión fue comunicada el miércoles por el Ministerio de Educación de San Juan, a partir de una recomendación de la Dirección de Protección Civil. La decisión respondió al alerta meteorológico vigente por viento Zonda, un fenómeno que en la provincia suele afectar la actividad escolar y otras tareas al aire libre.

La disposición alcanzó durante todo este jueves a todos los niveles, modalidades y turnos del sistema educativo provincial. En consecuencia, no hubo actividad en ningún establecimiento de San Juan, lo que dejó vacías las aulas en una jornada que debía ser normal.

El episodio expuso la importancia de la comunicación oportuna de las medidas preventivas cuando rige una suspensión general. También dejó como dato operativo que la resolución abarcó a todo el sistema educativo provincial y no sólo a una escuela en particular.

Con la medida ya aplicada durante la jornada, el dato a seguir es la evolución del alerta meteorológico y la eventual reanudación de clases cuando las autoridades provinciales lo dispongan.