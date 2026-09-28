La Dirección de Deportes Náuticos prepara el verano con más personal, simulacros y una brigada para ríos. El operativo depende del caudal y de los informes técnicos.

La Dirección de Deportes Náuticos y en Contacto con la Naturaleza prepara el operativo de verano para los diques y ríos de San Juan en un escenario marcado por el fenómeno El Niño y la suba prevista del caudal. El plan contempla más personal, controles reforzados en playas y una brigada especial para responder ante eventuales crecidas aguas abajo. La definición importa porque condiciona habilitaciones, presencia de guardavidas y criterios de seguridad en los espejos de agua provinciales.

Según informó el área, este año se incorporarán unas 30 personas al equipo de Seguridad Náutica. También se reforzará el trabajo con embarcaciones y equipamiento, y en los diques Punta Negra y Ullum se mejorarán las condiciones de trabajo del personal. El esquema busca sostener la cobertura durante la temporada alta y ajustar la capacidad operativa a un mayor volumen de agua.

Jorge Maldonado, director de Deportes Náuticos y en Contacto con la Naturaleza, señaló que el trabajo se desarrolla “como las últimas tres temporadas” desde la Secretaría de Deportes y en articulación con otros ministerios. También indicó que el área integra el comité creado por el aumento de caudales. En esa línea, la coordinación interministerial aparece como el marco institucional para definir aperturas, cierres y respuestas ante contingencias.

Reválida y simulacros El nuevo personal comenzará a trabajar desde noviembre, aunque el operativo podría adelantarse si fuera necesario, de acuerdo con Maldonado. En la primera quincena de ese mes también se tomará la reválida a los guardavidas, es decir, el examen anual que deben aprobar para mantener su habilitación, con exigencias de marcas y tiempos más altas que en otros años. Desde hace un año, Seguridad Náutica realiza simulacros permanentes y sin aviso previo en los distintos diques para evaluar la respuesta de los equipos y corregir protocolos.

Playas y ríos Por el mayor caudal de agua, este verano podrían habilitarse playas que en temporadas anteriores estuvieron cerradas. Los sectores previstos son Punta Negra, Ullum, Cuesta del Viento y Valle Fértil, siempre sujetos a las condiciones de seguridad y a la disponibilidad de personal especializado. La principal preocupación, según Maldonado, no está en los diques sino aguas abajo, en los ríos, donde podrían producirse crecidas o zonas con circulación de agua riesgosa.

Uno de los sectores en estudio es la zona de calle Las Moras, cuya habilitación dependerá de los informes técnicos del comité de trabajo y de la evolución de los caudales. En temporadas anteriores, con un caudal regulado, ese lugar llegó a tener 1.000 metros de playa habilitados y tres puestos de observación. Como medida preventiva, Náutica prepara además una brigada de ríos para intervenir si se producen crecidas debajo de los diques. Si hay lluvias y no existe información suficiente sobre el estado del río, la recomendación será no ingresar hasta que la zona sea evaluada.

Seguridad y habilitaciones Maldonado remarcó que más agua en los diques no equivale a una condición segura para el ingreso. “Que haya más agua no implica poder ingresar”, afirmó. La definición de playas habilitadas, la incorporación del personal y la puesta en marcha de la brigada quedarán atadas a la evolución de los caudales y a los informes del comité, que marcarán el inicio efectivo de la temporada.