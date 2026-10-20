El objetivo principal es mitigar el impacto de posibles fenómenos meteorológicos e hídricos sobre la red eléctrica y garantizar una respuesta ágil y segura ante cualquier eventualidad que afecte la continuidad del suministro.

En vista de los pronósticos climatológicos e hídricos elaborados por organismos nacionales, regionales y provinciales para el próximo período estival, Naturgy San Juan viene desarrollando un plan de trabajo anticipado y coordinado con distintas instituciones de gobierno. El objetivo principal es mitigar el impacto de posibles fenómenos meteorológicos e hídricos sobre la red eléctrica y garantizar una respuesta ágil y segura ante cualquier eventualidad que afecte la continuidad del suministro.





Esta labor preventiva se lleva a cabo junto con el Gobierno de la Provincia de San Juan, municipios, Bomberos, Protección Civil, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). En este marco, se han establecido canales de comunicación exclusivos y directos para situaciones de contingencia, los cuales permiten evaluar en tiempo real las zonas críticas, intercambiar datos operativos y definir prioridades de atención.



Planes de mitigación y monitoreo territorial





Dentro de las acciones preventivas se destacan dos frentes de monitoreo principales:





● Gestión de caudales y deshielos En coordinación con la Dirección de Hidráulica, se efectuó relevamiento de las zonas con mayor probabilidad de afectaciones sobre instalaciones, a fin de planificar obras de defensa.





● Prevención por crecientes y temporales Junto con Hidráulica y Defensa Civil, se han analizado las posibles bajadas de agua producto de lluvias precordilleranas y en sierras departamentales, diseñando planes de prevención y mitigación de riesgos.





Cabe destacar que los municipios, Defensa Civil y OSSE se encuentran identificando los suministros e instalaciones esenciales en cada localidad, para coordinar la revisión de nuestras instalaciones y definir planes específicos de atención que minimicen los tiempos de restitución del servicio.





Obras de infraestructura para la resiliencia del sistema





De manera paralela a los planes de contingencia, Naturgy continúa con la ejecución de su plan de inversiones destinado a ampliar la capacidad de transformación, subtransmisión y distribución en la provincia:





● Gran San Juan y zona norte: En la Estación Transformadora (ET) Costanera (132/33/13,2 kV) —que abastece a Chimbas, Albardón y Angaco— se incorporó un segundo transformador de 15 MVA, lo que incrementa su capacidad en un 33% como paso previo a la duplicación total de su potencia. Asimismo, avanza la construcción de la nueva ET Sargento Cabral (33/13,2 kV y 20 MVA), infraestructura estratégica para acompañar el crecimiento residencial y comercial del noroeste del Gran San Juan.





● Zona sur e interior provincial: En el sur, se encuentra terminada y operativa la nueva ET Olivos, destinada a reforzar el desarrollo agrícola. En tanto, se avanza en las nuevas estaciones transformadoras Cerrillo (Pocito/Sarmiento), Pistacho (25 de Mayo) y Termas (Albardón), sumado a la renovación integral de las ET Casa de Gobierno (Capital), La Laja (Albardón) e Ischigualasto (Valle Fértil).





● Obras de subtransmisión: A las mejoras concluidas en la Línea de Alta Tensión 132 kV Cervantes – Caucete, se suma la construcción de un nuevo Alimentador de 33 kV en doble terna entre las ET CAVIC y Pueyrredón, que actuará como respaldo de Alta Tensión.





Todas las nuevas instalaciones incluyen celdas modernas, sistemas automáticos de regulación, protecciones digitales, comunicaciones y telecontrol en tiempo real desde el Centro de Operaciones de Red.



Tecnología, conectividad y canales de atención digital





Para asegurar la operabilidad en zonas alejadas durante contingencias climáticas, la compañía ha equipado con conectividad satelital de internet a su Centro de Operaciones de Red, estaciones transformadoras distantes y vehículos operativos en terreno.





En el ámbito de atención al usuario, Naturgy potenció su Oficina Virtual y aplicación móvil, incorporando la posibilidad de registrar reclamos técnicos por fallas, realizar el seguimiento del estado en tiempo real y recibir notificaciones electrónicas. Estas soluciones digitales cuentan con el respaldo de inversiones permanentes en ciberseguridad para resguardar la información de los usuarios y asegurar la continuidad de los canales de autogestión.