Ante la detección de propuestas falsas de pago de facturas por fuera de los medios habilitados, Naturgy San Juan advirtió a sus usuarios sobre la necesidad de utilizar exclusivamente los canales oficiales para abonar el servicio eléctrico. La advertencia se vincula con ofertas de pago que circulan fuera de las vías autorizadas por la compañía. En ese marco, la empresa remarcó que los usuarios deben verificar por dónde realizan sus operaciones para evitar posibles engaños.

Canales habilitados Para realizar los pagos de manera segura, Naturgy San Juan indicó que se puede ingresar a la Oficina Virtual, en la sección “Pagar factura”, disponible en formato web o en la app Naturgy SJ Oficina Virtual. También están habilitados los centros de Plus Pagos Servicios, Rapipago, Pago Fácil y Cobro Express, en este caso solo con número de suministro. En Lotipago, en tanto, es necesario presentar la factura impresa.

Otras formas de pago La compañía agregó que los usuarios pueden pagar a través de la app Mercado Pago, en la sección “Cuentas y Servicios”, buscando “Naturgy San Juan” e ingresando el número de suministro o el código de barras. Además, las facturas incluyen un código QR que permite escanear y pagar directamente desde cualquier billetera virtual con dinero en cuenta. Según la empresa, estas son las vías oficiales para concretar el pago sin intermediarios no habilitados.

Prevención La recomendación central fue no realizar pagos a través de mecanismos que no figuren entre los canales oficiales. Naturgy San Juan sostuvo que utilizar los medios habilitados es la forma más segura de completar la operación y recordó que la prevención frente a este tipo de maniobras depende de verificar el origen del cobro antes de transferir dinero. La empresa puso a disposición su sitio institucional para ampliar la información sobre los servicios y los medios de pago.