La empresa activó un plan de prevención con organismos provinciales y municipios para reducir cortes. También avanzó con obras y sistemas de control para mejorar la respuesta ante emergencias.

Naturgy San Juan puso en marcha un plan de prevención para reducir cortes de luz ante tormentas, crecientes y deshielos durante el verano. La medida apunta a sostener el servicio eléctrico cuando aumentan los riesgos climáticos y a acortar los tiempos de respuesta ante interrupciones.

La empresa trabaja con el Gobierno provincial, los municipios, Bomberos, Protección Civil, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias. Según el esquema informado, los organismos abrieron canales de comunicación directos para compartir información en tiempo real y detectar antes qué zonas presentan mayor exposición ante una tormenta o una creciente.

Monitoreo de crecientes y deshielos. Naturgy y la Dirección de Hidráulica relevaron sectores donde el agua podría afectar instalaciones eléctricas, con el objetivo de planificar obras de defensa. En paralelo, junto con Defensa Civil, evalúan el riesgo de las bajadas de agua por lluvias en la precordillera y las sierras departamentales. Los municipios, Defensa Civil y Obras Sanitarias también identifican instalaciones esenciales, como hospitales y plantas de agua, para programar revisiones preventivas y reducir el tiempo de reposición del servicio.

Más capacidad para la red eléctrica. En la Estación Transformadora Costanera, que abastece a Chimbas, Albardón y Angaco, la empresa incorporó un segundo transformador de 15 MVA (megavoltiamperios, unidad que mide la capacidad de un transformador), con lo que la estación aumenta un 33% su capacidad. Además avanza la construcción de la nueva Estación Transformadora Sargento Cabral, de 20 MVA, pensada para acompañar el crecimiento de barrios y comercios del noroeste del Gran San Juan. En el sur provincial ya está terminada y en funcionamiento la Estación Transformadora Olivos, que refuerza el desarrollo agrícola.

La empresa también construye las estaciones Cerrillo, en Pocito y Sarmiento; Pistacho, en 25 de Mayo; y Termas, en Albardón. A la vez renueva las estaciones Casa de Gobierno, La Laja e Ischigualasto. En materia de subtransmisión, terminó las mejoras en la línea de alta tensión de 132 kV (kilovoltios, unidad de tensión eléctrica) entre Cervantes y Caucete, y construyó un nuevo alimentador de 33 kV entre las estaciones CAVIC y Pueyrredón, que funcionará como respaldo si falla otra línea.

Reclamos y control remoto. Las nuevas instalaciones incorporan sistemas de protección digital y control a distancia desde el Centro de Operaciones de Red. La compañía también sumó conectividad satelital en ese centro, en estaciones alejadas y en vehículos de trabajo para mantener la comunicación durante emergencias en zonas remotas. En paralelo, reforzó su Oficina Virtual y su aplicación para celulares, donde los usuarios pueden hacer reclamos técnicos, seguir su estado en tiempo real y recibir avisos cuando el problema se resuelve.