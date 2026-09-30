La distribuidora informó que la falla será investigada y que el restablecimiento del servicio avanzaba de manera progresiva.

El apagón que afectó a gran parte de San Juan este miércoles por la siesta fue atribuido por Naturgy a “cuestiones ajenas” a su gestión, según un comunicado de la empresa. La interrupción se registró pasadas las 14:50 y se extendió hasta casi las 15:20, con sectores de la provincia que todavía seguían sin suministro.

La distribuidora sostuvo que “la situación se debió a cuestiones ajenas a la gestión de Naturgy y serán materia de investigación”. También señaló que el suministro “se encuentra en proceso de restablecimiento de manera progresiva”. La explicación oficial no precisó el origen técnico de la falla ni detalló qué área del sistema eléctrico quedó comprometida.

Alcance provincial El corte alcanzó a toda la provincia, incluidos departamentos alejados como Sarmiento, Albardón, Angaco y Caucete. En ese último departamento, la empresa encargada del servicio es DECSA, que hasta el momento no había brindado explicaciones. La extensión territorial del apagón vuelve relevante la investigación sobre el punto de origen y el tramo de la red afectado.

Restablecimiento y seguimiento El comunicado de Naturgy no informó plazos concretos para la normalización total del servicio. Sí indicó que la restitución avanzaba de manera progresiva, lo que deja como variable pendiente la recuperación completa en los sectores que seguían sin energía. En paralelo, la causa del incidente quedó abierta a revisión interna, sin precisiones públicas sobre responsabilidades técnicas o contractuales.