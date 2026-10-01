El fiscal Roberto Mallea Marcucci, integrante de la UFI ANIVI del Poder Judicial de San Juan, falleció este jueves, según se conoció durante la mañana. La noticia tuvo impacto inmediato en el ámbito judicial provincial, donde el funcionario se desempeñaba en causas vinculadas con niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos contra la integridad sexual.

La UFI ANIVI significa Unidad Fiscal de Investigación de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas o Testigos de Abusos Sexuales. En ese fuero, Mallea intervino en investigaciones de relevancia relacionadas con delitos contra la integridad sexual y situaciones de violencia que tuvieron como víctimas a menores de edad. El Poder Judicial de San Juan lo incluía entre los fiscales de esa unidad junto con otros funcionarios judiciales.

Antecedentes recientes

En los últimos días, su nombre había vuelto a aparecer públicamente por una investigación de ANIVI que terminó con la condena a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo de una mujer acusada de facilitar la prostitución de su hija menor de edad y ejercer violencia física contra ella. Esa causa fue llevada adelante por Mallea junto con los ayudantes fiscales Guadalupe Ferrari y Benjamín Spatzer. También había intervenido en numerosas investigaciones desde la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio en la provincia.

Trayectoria judicial

En 2021, por ejemplo, representó al Ministerio Público Fiscal en una causa por abuso sexual en la que se acordó un juicio abreviado y se dictó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional. Ese antecedente forma parte de su actuación en procesos penales tramitados bajo el sistema acusatorio, que asigna a la fiscalía la dirección de la investigación y la representación del interés público en juicio.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las circunstancias del fallecimiento ni otros detalles vinculados con el deceso. Tampoco se comunicaron datos sobre el velatorio o las exequias. Se aguarda que en las próximas horas el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal aporten precisiones institucionales sobre el caso.