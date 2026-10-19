El arquitecto de 25 de Mayo fue recordado por su tarea en los desfiles de la Fiesta Nacional del Sol. La Municipalidad expresó condolencias a su familia.

Este lunes se conoció en San Juan la muerte de Carlos Sisterna, arquitecto oriundo de 25 de Mayo y referente de la Fiesta Nacional del Sol por su tarea como Coordinador de Carruseles en distintas ediciones de la celebración.

Su nombre quedó asociado a los desfiles en los que participaban las candidatas a reinas departamentales, una instancia central de la fiesta máxima de la provincia. La noticia generó pesar entre sus allegados y en el departamento de 25 de Mayo, donde era conocido por su trayectoria profesional y cultural.

Reconocimiento institucional Desde la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de 25 de Mayo expresaron tristeza por el fallecimiento y enviaron condolencias a la familia. En un mensaje difundido por esa área, señalaron: “Carlos dejó una huella imborrable en nuestra provincia y departamento como destacado Coordinador de Carruseles de la Fiesta Nacional del Sol, un espacio al que entregó año tras año todo su talento, creatividad y pasión”.

La misma comunicación agregó que la cultura veinticinqueña y sanjuanina “pierde hoy a un ser humano maravilloso y a un profesional ejemplar”. Se trata de una valoración institucional sobre su aporte a la vida cultural local, en el marco de una función que ocupó en varias ediciones de la fiesta.

Trayectoria profesional Además de su trabajo vinculado a la celebración provincial, Sisterna fue arquitecto egresado de la Universidad Nacional de San Juan. También ejerció la docencia universitaria en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), donde dictó materias relacionadas con teoría, historia y medios audiovisuales.

Con su fallecimiento, la provincia pierde a una figura identificada con una de las áreas más visibles de la Fiesta Nacional del Sol y con actividad académica en la universidad pública sanjuanina. La información difundida hasta el momento no incluyó datos sobre las exequias ni sobre eventuales actos de despedida.