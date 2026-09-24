La actividad, prevista para este viernes de 10 a 12, se enmarca en la Semana del Bastón Verde e incluirá puestos informativos y una experiencia vivencial con antifaces y bastones en la vía pública.

En el marco del Día del Bastón Verde, que se conmemora cada 26 de septiembre, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevará a cabo una jornada de concientización y sensibilización sobre la baja visión. La actividad se desarrollará este viernes de 10 a 12 en la Plaza Aberastain, según anunciaron en los estudios del canal Telesol la subdirectora de Personas con Discapacidad de la comuna, María Elisa Robles, y el propietario de Óptica Barbieri, Sebastián Barbieri.

La iniciativa forma parte de una campaña más amplia de Baja Visión San Juan, que prevé acciones de difusión durante la Semana del Bastón Verde y actividades abiertas a la comunidad para generar empatía y visibilizar la discapacidad visual. Entre esas propuestas se informó una jornada central en la Plaza Aberastain con distintos puestos informativos y una experiencia para que el público pueda comprender, por unos minutos, cómo se desplaza una persona con baja visión.

Lectura sensorial previa

Además de la actividad en la plaza, se detalló que la campaña incluye una propuesta previa en la Biblioteca Chirapozú, donde se realizará una lectura intervenida por los sentidos destinada a personas sin discapacidad visual, con inscripción previa y cupos limitados. Allí, quienes participen deberán colocarse un antifaz y usar un bastón para interactuar con sonidos, aromas y texturas.

Qué es la baja visión

Durante la entrevista, los especialistas explicaron el significado de este elemento y las características médicas de la condición. Barbieri precisó que la baja visión representa una reducción visual severa donde la persona conserva un resto visual, pero insuficiente para desempeñar tareas cotidianas como leer un mensaje de texto o divisar detalles mínimos. El comerciante señaló patologías de cuidado como el glaucoma, las cataratas, la retinopatía diabética y, fundamentalmente, la degeneración macular ligada a la edad, que suele detectarse entre los 65 y 70 años y con mayor frecuencia en mujeres.

Desconocimiento y CUD

Por su parte, Robles alertó sobre el desconocimiento generalizado en torno a esta situación y la baja cantidad de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) tramitados. "A lo mejor hay mucha gente que tiene esa discapacidad y no la reconoce como una discapacidad", indicó la funcionaria capitalina, quien resaltó la importancia de visibilizar la herramienta que distingue a estas personas del bastón blanco utilizado por quienes presentan ceguera total.

Actividades en la plaza

En cuanto a las actividades programadas en el espacio céntrico, Robles detalló que la convocatoria es abierta y contará con la participación del grupo en formación Baja Visión San Juan y de alumnos de la Escuela Industrial. Los estudiantes secundarios desarrollaron un proyecto denominado Forma para fabricar regatones, el extremo inferior que amortigua el roce de los bastones contra el piso, y compartirán su labor en los puestos informativos.

La subdirectora destacó también que los asistentes podrán transitar por las baldosas podotáctiles de la plaza vendándose los ojos para comprender la experiencia de quienes conviven con este cuadro. "La idea es que tengan la experiencia, la persona con los ojos tapados y con el bastón, que tengan la experiencia de ponerse en el lugar de la otra persona de baja visión", concluyó Robles sobre el encuentro comunitario.