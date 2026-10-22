La familia de Natalí Leiria atraviesa las consecuencias del accidente vial ocurrido en Catriel, Río Negro, que terminó con la vida de Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años. Mientras se concreta el duelo por la adolescente, sus allegados siguen la evolución médica de Natalí y de su hija menor, Avril, que resultaron heridas en el siniestro.

En ese contexto, Javier Leiria, hermano de Natalí y tío de las dos niñas, habló con Panorama Jáchal y brindó precisiones sobre el estado de salud de las sobrevivientes. También agradeció las muestras de apoyo que llegaron desde Jáchal, donde vecinos y allegados acompañaron a la familia con mensajes y cadenas de oración.

Según el parte médico del miércoles 21 de octubre, a las 16, Natalí permanecía internada en la Clínica y Maternidad Juan Domingo Perón, de Catriel. El informe consignó múltiples fracturas, una contusión pulmonar y un neumotórax de grado II, es decir, la presencia de aire en la cavidad pleural con compromiso respiratorio. La mandíbula ya había sido estabilizada y los profesionales aguardaban la llegada de los materiales necesarios para continuar con el tratamiento.

Estado de las pacientes

Otras cirugías debieron postergarse porque la mujer continuaba con asistencia respiratoria mecánica. Al momento de ese informe, su estado era estable y permanecía bajo supervisión médica. Avril, en tanto, seguía internada en la Clínica Pediátrica San Lucas, en Neuquén. La internación de ambas en centros de salud distintos agrega una dificultad logística para la familia, que debe seguir de cerca la recuperación de las dos mientras afronta la muerte de Luana.

Acompañamiento desde Jáchal

En su diálogo con Panorama Jáchal, Javier Leiria agradeció las muestras de afecto recibidas desde que se conoció el accidente. Dijo que recién ahora se siente con más fuerzas para hablar de lo ocurrido y responder a quienes se comunicaron para acompañarlos. También aclaró que los mensajes son recibidos con cariño, aunque la situación puede hacer que las respuestas no sean inmediatas.

“Los mensajes de todos fortalecen, no molestan, contienen”, expresó Javier. “Solo tengo palabras de agradecimiento para todo Jáchal”, agregó, al referirse a vecinos, conocidos y personas que se acercaron a la familia sin tener un vínculo directo. Mientras continúa la atención médica de Natalí y Avril, la evolución de ambas seguirá siendo el dato central a seguir en los próximos partes.