El intendente inauguró la puesta en valor integral de un espacio que es parte de la identidad del barrio y que ahora cuenta con instalaciones completamente renovadas para el encuentro y las actividades de los vecinos.

La Municipalidad de Rivadavia continúa llevando adelante acciones que apuntan a mejorar y poner en valor los espacios que forman parte de la vida de cada comunidad. En esta oportunidad, el intendente Sergio Miodowsky inauguró las obras de renovación integral de la Unión Vecinal del Barrio Frondizi, cumpliendo con un compromiso asumido con los vecinos.





La intervención permitió transformar completamente las instalaciones existentes. Se realizó el techo a nuevo, la renovación de los baños, la construcción de una cocina y la pintura general de todo el edificio, logrando que la Unión Vecinal vuelva a lucir renovada y en mejores condiciones para recibir a la comunidad.





La importancia de esta obra radica también en recuperar un espacio que ya era parte de la historia del barrio. La Unión Vecinal no nació con esta gestión: existía y cumplía una función para los vecinos, pero necesitaba ser renovada y puesta nuevamente en valor. Hoy, gracias a los trabajos realizados, vuelve a contar con instalaciones adecuadas y preparadas para seguir siendo un punto de encuentro.





Durante la inauguración, Miodowsky destacó la importancia de continuar acompañando a las instituciones y espacios comunitarios de Rivadavia, entendiendo que mejorar su infraestructura también significa fortalecer la vida social y comunitaria de cada barrio.





Con esta renovación, la Unión Vecinal del Barrio Frondizi vuelve a abrir sus puertas en mejores condiciones, ofreciendo a los vecinos un espacio digno, cuidado y preparado para desarrollar reuniones, actividades y propuestas para toda la comunidad.





La gestión municipal continúa avanzando con obras que se traducen en mejoras concretas para los vecinos, recuperando espacios existentes y transformándolos en lugares que vuelven a ser protagonistas de la vida de cada barrio.